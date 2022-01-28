烏克蘭局勢｜約200美國民警衛隊員抵烏　執行任務與訓練軍隊

俄烏局勢緊張之際，美國防部發言人再對之前美國總統拜登所說準備向東歐增兵8,500人一事進行說明，並透露來自美國佛羅里達州的約200名國民警衛隊成員已被部署在烏克蘭，幫助烏克蘭訓練軍隊。



據美國《華盛頓郵報》1月27日報道，美國國防部發言人柯比（John Kirby）27日透露，來自美國佛羅里達州的約200名國民警衛隊成員被部署在烏克蘭，幫助烏克蘭訓練軍隊。

不過柯比強調，他們都被部署在基輔以西，遠離俄烏邊界。柯比還表示，五角大樓認為，如果有需要，他們可以迅速撤離。

柯比同時表示，目前還沒有做出讓這批人員撤離的決定。他說：「當前沒有做出調整他們任務、地位和活動區域的決定，佛州國民警衛隊隊員會一直在那裏。」

美國總統拜登此前曾表示美國準備向東歐增兵8,500人。柯比在五角大樓發言時首次確認，來自北卡羅來納州布拉格堡的第82空降師和第18空降團、第101空降師及第4步兵師等部隊，是本周進入高度戒備狀態的首批8,500人部隊之一，並可能成為首批出發的部隊。

柯比說，其他部隊也被置於高度警戒狀態。但他拒絕透露這些部隊的名稱，僅表示它們位於包括德州胡德堡（Fort Hood）、華盛頓州劉易斯・麥科德聯合基地（Joint Base Lewis–McChord，JBLM）、拉脱維亞波爾克堡和亞利桑那州戴維斯-蒙森空軍基地（Davis Monthan-Tucson Air Force Base）在內的基地。

他說，這些單位的部隊除了提供戰鬥力外，還可以提供醫療、航空和後勤支持，可以大大增強北約的能力。

一位不願透露姓名的美國國防官員稱，五角大樓對其發布的有關駐歐美軍的訊息越來越謹慎，因為拜登政府試圖強調在危機中外交仍是一種選擇。