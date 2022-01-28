美駐華使館尋求授權撤離　華府促中國改變隔離規定

美國國務院回應美駐華使領館尋求「授權撤離」，敦促中國改變對美國外交官的隔離與檢測等措施。



據美國國務院網站消息，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在1月27日的新聞發布會上對記者說，「長期以來，我們一直對中華人民共和國的隔離和檢測政策感到擔憂，這些政策有悖於外交特權和豁免（等政策）。」

他說：「我們提出了我們認為是一系列合理的選項，既符合新冠疫情緩解措施，又符合國際外交準則。」

彭博社稱，普賴斯提出上述要求加劇了在北京冬奧會前世界最大經濟體之間的緊張關係。

2008年8月5日，美國駐華大使館邀請中外媒體前往參觀其新館址。（視覺中國）

此前，美國有線新聞網絡（CNN）報道，在一些美國外交官對中國近幾個月來愈來愈嚴格的新冠疫情限制措施表示擔憂後，美國駐北京大使館的官員正式要求國務院允許美國外交官離開中國。

《環球時報》1月25日報道，美國務院近日在疫情問題上對中國作出不當操作。美國國務院稱，鑑於中國的疫情發展狀況，需要批准駐華使領館「授權撤離」。

報道稱，「授權撤離」在正常情況下是很少出現的，因為這是美國駐外機構在出現特殊情況時採取的行為。

2022年1月23日，在河北張家口，運動員及隨行工作人員接受安檢。（視覺中國）

鑑於北京冬奧會開幕臨近的情況，一些分析人士稱，美國此舉或將用來製造恐慌，進而阻礙北京冬奧會順利進行。

分析人士對《環球時報》表示，這是白宮宣布「不派官方代表團」出席冬奧會後，華盛頓圖謀對北京冬奧會搞所謂「外交抵制」的又一行動。在未來一個月中，不排除美國將採取更多針對中國和北京冬奧會的惡劣舉措。

在1月26日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅對此回應稱，中國防疫措施符合《維也納外交關係公約》《維也納領事關係公約》等相關規定，充分照顧了外交領事人員的舒適度和正當權益。中國目前無疑是世界上最安全的國家。

趙立堅指出，從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說。中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿。希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂外交領事人員「授權撤離」問題。