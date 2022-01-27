美駐華使領館「授權撤離」真實原因成謎

1月26日，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）發布Twitter推文表示，已為新任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）舉行宣誓就職儀式，並稱伯恩斯將在美中關係中「為保護和促進美國利益發出強有力的聲音」。伯恩斯是一位資深外交官，現年65歲，曾任美國駐希臘、北約大使，還擔任過副國務卿，去年12月獲美國參議院投票通過擔任美駐華大使一職，填補了該職位一年多以來的空缺。

但令人費解的是，就在這一宣誓儀式舉行的同時，有報道稱，美國國務院擬以「中國疫情狀況」為由，批准其駐華使領館「授權撤離」。CNN在1月26報道，美國大使館以「越發嚴格的疫情管控措施」為由，正式向美國國務院提出請求，允許他們與他們的家屬離開中國，從而創下了一國大使獲任命後還尚未到駐在國正式就職，而該國使館工作人員及家屬卻申請離開駐在國的先例。

最關鍵的是美國大使館提出的撤離原因非常離奇，這顯然不是一個可以拿得出手的正常撤離理由。也因此，中國外交部發言人趙立堅在當天的外交部例行記者會上表示「美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說」。

趙立堅表示「中國疫情防控嚴謹科學，防疫策略行之有效，也很好地保護了外國在華人士。中國防疫措施符合《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等相關規定，充分照顧了外交領事人員的舒適度和正當權益。」

「中國目前無疑是世界上最安全的國家，從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說，中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿，希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂外交領事人員授權撤離問題。」

美國新的駐華大使伯恩斯已舉行宣誓就職儀式，他何時到中國有待觀察。（AP）

事實上，不光趙立堅對此感到「費解」，在CNN報道美國大使館正式提出的撤離原因之前，恐怕沒有任何一個正常人能夠想到，美國使館提出撤離中國請求的原因居然是「越發嚴格的疫情管控措施」。

也因此，當媒體傳出美國國務院擬以「中國疫情狀況」為由批准其駐華使領館「授權撤離」的請求後，一項以鷹派反美面目示人的《環球時報》前總編輯胡錫進立刻認為，「美國真的那麼幹，就是衝着破壞冬奧會來的！」因為「全世界不會有一個正常的政府做出中國疫情比美國疫情更嚴重，人們在北京上海比在華盛頓紐約面臨更大被感染風險的結論。美國駐華外交官最清楚他們及他們的家人在中國享受了什麼樣的安全和有安全保障的生活自由。」

胡錫進還表示，美國「以疫情為由搞『授權撤離』，這不是為了防疫安全，而是政治行動，是為了地緣政治目標的流氓之舉。他們是要攪北京冬奧會的局，通過製造新衝突劫持國際社會本應投向冬奧會的注意力。」

但從美國的實際做法看，這一推理似乎也難以說通。因為美國大使館在提出撤離請求的同時，參加北京冬奧會的美國體育代表團正在準備出行，而且根據媒體援引官方可靠消息報道，雖然美國對北京冬奧會進行外交抵制，但是美國官方卻一共派出了40多位政府官員隨團到北京出席冬奧會，如果美國完全是為了杯葛北京冬奧會，轉移國際社會對北京冬奧會的注意力，那它完全沒有必要派出那麼多政府官員出席，更何況美國大使館工作人員撤離和杯葛北京冬奧會也缺乏必要的邏輯聯繫。

所以，為什麼美國國務院在為伯恩斯舉行宣誓就職儀式的同時，其駐華大使館卻以「越發嚴格的疫情管控措施」為由提出撤離中國，是一個外人無從得知原因的題目，其答案恐怕要經過若干年後經過外交解密才能為外界所知。不過，中美關係的複雜現狀和美國對華政治外交的混亂無序卻由此已經得見端倪。