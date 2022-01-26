傳美國駐華使館以疫情管控過嚴為由申請撤離　中國：令人費解

美國國務院據報擬以「中國疫情管控過嚴」為由，批准授權其駐華使館人員撤離。中國外交部發言人趙立堅1月26日表示，中國防疫策略行之有效，能夠良好保護外國在華人士。



中國外交部發言人趙立堅26日在例行記者會上表示，中國疫情防控嚴謹科學，防疫策略行之有效，也很好地保護了外國在華人士。中國防疫措施符合《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等相關規定，充分照顧了外交領事人員的舒適度和正當權益。

趙立堅稱，中國目前無疑是世界上最安全的國家，從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說，中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿，希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂外交領事人員授權撤離問題。

英媒1月26日引述消息人士稱，美國駐華大使館24日正式要求美國政府授權，讓部份外交官和家屬離開中國，美國國務院正考慮此事。這些希望離開的人認為美國未能保障他們免受中國嚴厲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情防疫措施影響。

美國新任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）1月25日宣誓就職，預計不日將前往中國。美國參議院2021年12月16日以75票贊成、18票反對，確認伯恩斯出任駐華大使，填補一年多的空缺。