SpaceX計劃2022年發射52次火箭　平均速度達每周一次

世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX，在2021年打破全年火箭發射次數紀錄。該公司希望2022年繼續加快步伐，實現以每周一次的頻率推進發射任務。



據新浪科技報道，在1月27日與美國太空總署（NASA）一個監督委員會的會議上，專家小組成員馬格努斯（Sandra Magnus）透露，SpaceX計劃為2022年制定「雄心勃勃的52次發射任務清單」，他又指「這是個令人難以置信的速度。」

2021年SpaceX成功完成31次發射任務，打破2020全年的26次發射紀錄。在去年全球成功的軌道火箭發射任務中，SpaceX佔大約5分1。

今年初以來，SpaceX任務推進的平均速度已達到每周一次。到目前為止，SpaceX已經成功發射3次獵鷹9號火箭，預計在本月底之前還會進行另兩次發射。除了「獵鷹9號」火箭外，SpaceX還計劃2022年進行幾次重型獵鷹火箭的發射。

SpaceX能夠提高發射速度的一個關鍵因素在於，該公司可以部分重複利用獵鷹9號和重型獵鷹火箭。SpaceX此前表示，火箭的重複利用可以將每次發射的成本從往常的6000萬到9,000萬美元降低至3,000萬美元以下。