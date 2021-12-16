Elon Musk旗下SpaceX繼面臨破產後　前員工指控有職場性騷擾問題

富豪馬斯克（Elon Musk）前幾天說SpaceX可能面臨產能不足破產。但現在可能有更大的麻煩：公司被前員工指責有性騷擾問題。之前被指責性騷擾的暴雪現在已經焦頭爛額，不斷有員工要求CEO辭職。今天，多家媒體都報道了SpaceX的性騷擾醜聞。



馬斯克的SpaceX公司「充斥着性別歧視，唯一的補救措施就是讓女性離開」，一位前工程師在周二發表的一篇文章中指稱。SpaceX的前任務集成工程師Ashley Kosak說，在她多次投訴工作場所的性騷擾後，公司從未採取任何措施。

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前僱員亞歷山德拉-艾布拉姆斯（Alexandra Abrams）在Lioness網站上發表的一篇文章中說，她在2017年以實習生身份入職幾周後就開始遭遇性騷擾，此後不斷遭遇。

科薩克說，她在佛羅里達州卡納維拉爾角的SpaceX公司工作期間，未經同意就被觸摸，被盯着看，被約出來，在她的個人Instagram賬户上發訊息，在凌晨4點被打電話。

「我被告知，這種性質的事情過於私隱，不能與肇事者公開討論，」科薩克寫道，她說她還面臨着性別和種族偏見。「我向人力資源部門提出了建立懲罰性騷擾者的標準化框架的想法，因為他們沒有實施任何補救措施；這些想法沒有得到回應...... 儘管公司有所謂的無容忍和無混蛋政策，但每一個騷擾我的人都被容忍了。」

SpaceX沒有立即回應關於Kosak文章的評論請求。據The Verge報道，其他前實習生後來也說出了類似的經歷，The Verge採訪了四位未透露姓名的女性。

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科薩克稱，馬斯克還讓他的員工過度工作，「到了倦怠的邊緣」，然後告訴他們「他們的努力永遠不夠。」

「馬斯克的行為與一個虐待狂的人的行為非常相似，這個人以前曾是我生活的一部分，」科薩克稱。「埃隆（即馬斯克）做出了他不對自己負責的承諾，不斷轉移目標，不必要地剝奪人們的資源。厭女症很猖獗。」

科薩克說，她在SpaceX呆了幾年，因為它「說出了我作為第一代美國人和STEM領域的女性所夢想的一切：有機會成為一個完成不可能任務並創造歷史的團隊的一部分，有希望獲得經濟保障，通過純粹的努力工作創造代際財富」。

科薩克說，在SpaceX工作造成的壓力導致她上個月請了病假，「因為恐慌症發作，讓我心有餘悸。」她隨後退出了該公司。

此前，馬斯克的特斯拉公司上個月遭到訴訟，指控特斯拉工廠存在性騷擾，周二又有多宗針對特斯拉的訴訟案提交。

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