SpaceX一支「獵鷹9號」火箭太空漂流7年　專家：或於3月4日撞月球

美國太空探索科技公司（SpaceX）旗下其中一支「獵鷹9號」火箭（Falcon 9）已在太空「失控」漂流近7年。英媒1月26日引述專家稱，火箭的其中一部份可能將於3月4日撞月球，或將成為首宗太空垃圾意外撞擊月球的事件。



這支「獵鷹9號」火箭於2015年2月發射，它當時負責將衛星送上太空。它完成任務後，由於身處的位置太高，它沒足夠的燃料返回地球大氣層或脫離地月系統（Earth-Moon System）的引力，因此只能隨着混亂的軌道在太空漂流。

月球：圖為2019年12月15日拍攝的月球照片。（Getty）

「獵鷹9號」火箭的其中一個約重4公噸的部份，可能即將撞月球。《衛報》1月26日引述編寫軟件來追蹤近地天體的專家格雷（Bill Gray）稱，「獵鷹9號」火箭的一部份很有可能將在3月4日撞擊月球背面、接近月球赤道的位置。

美國哈佛大學（Harvard University）天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）1月26日也在Twitter上表示，「獵鷹9號」火箭的一部份或將在3月4日撞擊月球，他認為它不會造成巨大影響。