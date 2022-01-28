布林肯：美國已就安全保障草案答覆俄羅斯　正等待普京回應

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國向俄方提交了對雙邊安全保障草案的書面回覆，美國正在等待俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的回應。



據塔斯社1月28日報道，布林肯在接受自由歐洲電台採訪時說：「我聽到俄羅斯不同人對我們和他們分享的這份文件以及北約與他們分享的這份文件的各種初步反應，但重要的是普京總統的回應。據我們所知，根據俄羅斯人的說法，這些文件就在他的桌子上。我們將期待他的回應，我相信他會在未來幾天通過俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和其他人轉達他的回應。這才是最重要的。」

2021年12月17日，俄羅斯外交部公布了莫斯科和華盛頓關於安全保障和確保俄羅斯和北約成員國安全措施的協議草案，擬議的措施包括保證北約不會向東推進，包括烏克蘭和其他國家加入北約，以及不部署包括核武器在內的重大進攻性武器。

2022年1月26日，在美國和北約分別提交了對雙邊安全保障草案的書面回覆，拒絕俄羅斯劃出的北約不東擴等「紅線」。

俄羅斯總統普京（右）和美國總統拜登（Joseph Biden，左）2021年6月16日在瑞士日內瓦會面。（視覺中國）

1月27日，俄羅斯外長拉夫羅夫對此批評說，西方國家正試圖迴避自己做出過的承諾，俄方經研判後將做出進一步的回應。拉夫羅夫表示，俄羅斯政府正在研究美國和北約的書面回覆內容，俄總統普京在收到報告後將決定未來的進一步措施。

俄羅斯總統新聞發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）27日也就此事做出回應，稱美國和北約的書面回應並未對俄方的訴求做出積極回應。但他拒絕對文件發表評論，也沒有回應雙方是否就某些實質問題達成妥協。