烏克蘭局勢｜美國撐基輔研經援　華府警告俄羅斯　或叫停北溪二號

俄烏邊境局勢緊張，包括美國及北約予以軍援。美烏領袖1月27日通話時，美國總統拜登（Joe Biden）談及探討對烏經濟援助的可能性，此外美國務院警告，俄羅斯倘入侵烏克蘭，美國和德國會一起叫停「北溪二號」（Nord Stream 2）項目。



拜登1月27日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話時，討論安全、能源及宏觀經濟援助等議題。

澤連斯基在個人Twitter賬戶稱，他與拜登講了一通長的電話，論最近在緩和局勢方面的外交努力，並就未來的聯合行動達成一致意見。他稱感謝拜登持續提供軍事援助。他們還討論美國向烏克蘭提供經濟支援的可能性。

拜登稱美國2021年向烏克蘭提供超過50億美元的發展和人道援助，並正在探索額外的宏觀經濟支持，以在俄羅斯軍事集結帶來壓力之際幫助烏克蘭經濟。

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

英國廣播公司（BBC）28日引述美國務院發言人普賴斯（Ned Price）接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時表明，不論俄以何種方式『入侵』烏克蘭，『北溪二號』項目都不會推進。不過他沒就怎麼叫停它的詳情進行說明，僅稱會與德國合作，確保它不會推進。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）上週被問及，倘俄侵烏，「北溪二號」會否被用於回應。他稱如有針對烏克蘭的軍事干預出現，什麼都可討論。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）向該國國會稱，德國及其西方盟國正制定一套有力的制裁措施，其中涵蓋「北溪二號」。不過她補充稱，德國更傾向繼續與俄對話。在此之前，德國駐美大使哈貝爾（Emily Haber）在Twitter發文，稱如俄侵犯烏克蘭主權，所有選項都不排除，包括「北溪二號」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應稱，阻止「北溪二號」啟動對這個項目的參與者、天然氣的消費者與整個歐洲的經濟發展都是不利的。佩斯科夫日前表示，俄烏目前局勢緊張不是由俄羅斯造成，而是由美國和北約的行動以及他們散播「俄羅斯即將『入侵』烏克蘭」的謠言造成的。