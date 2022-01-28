美國前大使館職員在俄羅斯被捕　涉用外交身份走私毒品

美國駐俄羅斯大使館前職員、美國公民福格爾（Mark Fogel）涉嫌利用外交身份大規模走私和持有毒品，被俄羅斯警方拘留，面臨最多20年重判。福格爾否認指控。



據新聞網站每日野獸（Daily Beast）1月27日報道，福格爾是一名在莫斯科教英文的美國公民，也是美國駐莫斯科大使館前僱員。他於2021年12月在抵達莫斯科機場時因攜帶大麻和大麻油（Hash oil）被捕。他當時說，那是醫用大麻，是他背部手術後醫生開給他的，他不知道處方在俄羅斯無效。

美俄關係正因烏克蘭問題而緊張。2022年1月10日，美國副國務卿舍曼（左）與俄羅斯副外長里亞布科夫（右）於瑞士日內瓦出席美俄戰略安全對話。（AP）

報道稱，現在俄羅斯警方加大指控力度，指控福格爾「大規模」販運和持有毒品，並暗示將對他提出更多指控，調查人員表示，他可能利用外交豁免權犯案。

俄羅斯內務部的聲明寫道「這些毒品被精心偽裝起來，大麻被裝在隱形眼鏡盒裏，大麻油被裝在電子煙盒裏。這些東西都用塑料包裹，藏在他的運動鞋裏。」

福格爾否認了俄羅斯對他的指控。2021年12月，福格爾向一群來獄中探望他的人權律師表示，他此前接受脊柱手術，服食大麻是出於醫療原因。