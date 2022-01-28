烏克蘭局勢︱中國外交部：籲各方保持冷靜　不炒作渲染危機

美國方面呼籲中國對俄羅斯施加影響，以便俄羅斯對烏克蘭選擇外交道路後，中國外交部發言人趙立堅主持1月28日進行回應。



據中國外交部官方網站1月28日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。記者提問「美方呼籲中國利用其對俄羅斯的影響力，促成以外交方式解決烏克蘭危機。中方對此有何評論？」

趙立堅表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，沒有發生變化。

趙立堅強調，解決烏克蘭問題還是要回到《新明斯克協議》這一原點上，《新明斯克協議》得到聯合國安理會核可，是各方公認的基礎政治文件，理應得到切實執行，只要是符合這一協議方向和精神的努力，中方都將支持，「同時我們也呼籲各方保持冷靜，不做刺激緊張局勢、炒作渲染危機的事情。」

在這之前，美國副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）1月27日在發布會上呼籲中國對俄羅斯施加「影響」，以便俄羅斯針對烏克蘭選擇外交道路。

紐蘭表示：「我們給北京的信號非常明確，呼籲北京利用自己對莫斯科的影響，來敦促（俄方）選擇外交。因為如果烏克蘭發生衝突，這對中國也不好。對全球經濟的影響將是巨大的，在能源領域將產生嚴重後果。」