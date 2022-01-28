日本決定推薦佐渡金山申請世界遺產　韓國召見日本大使抗議

日本首相岸田文雄1月28日表示，將推薦位於新潟縣的佐渡金山申請成為聯合國教科文組織（UNESCO）的世界遺產，力爭2023年成事。韓國外交部同日召見日本駐韓大使相星孝一抗議。韓方並決定成立民官工作組應對事件。



共同網報道，日本政府最遲會在2月1日向聯合國教科文組織提交推薦書。依照慣例，聯合國教科文組織會在秋季前後展開實地調查，然後2023年5月左右就是否成事給出建議，到了同年夏季左右，有機會到世界遺產委員會的會議上接受審查。

日本政府文化審議會過去在2021年已曾評估，認為推薦佐渡金山申請成為世界遺產恰當，之後因韓國提出歷史理由反對，日本政府終選擇放棄，報道指，目前地方政府和自民黨內部再出現要求推薦的聲音，令政府方針再度改變。

圖為日本首相岸田文雄2021年12月21日在東京舉行記者會（Getty）

韓國為何反對？

韓聯社指出，佐渡金山是日本江戶時代的著名金礦，到了第二次世界大戰全面爆發後，日方在此地開採銅、鐵、鋅等戰爭物資，無數韓國籍勞工曾遭強徵到佐渡金山勞役。韓方不滿佐渡金山正是強制勞動者的受害現場，反對它成為世界遺產。

韓國外交部發聲明對日方決定深表遺憾，並嚴正敦促日本停止相關舉措，韓國外交部第二次官（副部長）崔鐘文同日在外交部大樓召見日本駐韓大使相星孝一。

報道指，韓方還將成立由跨部門、集合官員與專家的民官工作組應對，工作組由外交部、文化體育觀光部、行政安全部、教育部和文化財廳等部門，以及在申請世界遺產方面擁有豐富經驗的專家組成。工作組將主導收集並分析有關佐渡金山的資料，並負責對外交涉和宣傳。