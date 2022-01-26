在港日本企業第九回「香港營商環境」調研發布　對港府提五個訴求

日本駐香港總領事館、日本貿易振興機構（JETRO）香港事務所、香港日本人商工會議所在1月初進行2021年下半年香港營商環境調查。



調查團隊表示，由於中美關係惡化、疫情下的經濟衰退以及2020年6月以來《港區國安法》的實施，香港的商業環境發生了很大變化。是次調查旨在評估在香港的日本公司的實際情況，並研究在商業環境急劇變化的情況下可能採取的措施。

調查團隊在1月3日至1月7日期間，向620間在港日資企業發出調研邀請，其中有232間予以回覆。調查結果列出六項重點：

其一，2021年下半年的DI值*為19.1點，比2021年Q2下降4.3點。2022年上半年的預期DI值為3.7，比2021年下半年DI下降15.4個百分點。

*編者註：DI值指Diffusion index，擴散指數，也即根據一批經濟指標的升降變化為依據，判斷經濟前景景氣與否的預測方法。



其二，68.1%的受訪日資企業表示，影響其業務表現的最大因素是新冠疫情；14.3%受訪企業表示是「中國經濟走勢」；11.6%受訪者則回答「其他」因素，譬如半導體缺貨、供應鏈中斷等。

其三，8.8%的受訪企業對《港區國安法》表示「非常關注」，42.2%受訪企業表示「關注」；而66.9%的受訪企業表示「沒有影響」，20.2%表示「目前不知道」，12.5%表示國安法帶來負面影響。

其四，75.3%的受訪企業表示國安法對他們的香港辦公室「沒有顯著影響」。此外，56.6%的受訪者表示當下香港的防疫出行限制對其香港辦公室「沒有顯著影響」。

其五，約64%的受訪企業表示，最嚴重的商業問題是「內地-香港、香港-日本之間因旅行限制而導致的商業活動受阻」。

其六，36.6%的受訪企業表示，其日本總部對香港持悲觀態度。關於總部的悲觀看法對香港業務的影響，42.9%的受訪企業表示，他們已被要求或被敦促考慮減少香港辦事處的人數。

香港：圖為2020年3月26日，香港一個商場的內觀。（Getty）

該調查自2019年9月開始進行，現已進入第九版。從第九版開始，頻率已從每季度一次更改為每六個月一次。

業務表現

具體就業績表現而言，對比2021年Q2和2021年下半年的答覆，認為「情況相對於上一季度有所好轉」的比例從37.9%上升至38.2%；但與此同時，答覆「惡化」的比例則從12.6%增至16.2%，答復「嚴重惡化」者亦從從和1.9%升至2.9%；答復「無變化」的比例則從47.5%減至42.7%。

在港日資企業2021年下半年業務有所好轉的原因包括香港市場銷售額增加、轉口貿易增加、雜費及租金費用降低等；業務有所惡化的原因則包括香港市場銷售額降低、對內地出口降低、採購成本增加等等。

有61.4%的受訪企業認為，其2022年上半年業務情況將不會有太大變動，而認為業務會有所好轉的比例為21.2%，認為將會有所惡化的比例為17.4%（2021年Q2調研的相關結果分別為25.4%和13.1%）。

第九回有關香港營商環境之問卷調查結果顯示，2021年下半年在港日企業務好轉的主要因素包括香港市場銷售、轉口貿易等；業務惡化的原因則同樣以香港市場銷售、對內地出口、採購成本等。（日本國駐香港總領事館提供）

國安法影響

有51.0%的受訪企業表示對國安法「關注」（42.2%）或「非常關注」（8.8%），相較於2021年Q2的調研結果，關注和非常關注的比例有所下降（此前兩項總合為56.5%）。

66.9%的受訪企業表示，國安法對其業務經營「沒有影響」（此前為60.3%）；認為對業務「有負面影響」的比例則為12.5%（此前為15.5%）。另有20.2%的受訪企業就此回覆「不知道」，0.4%的企業回覆「有正面影響」。

具體就國安法對受訪日資企業香港辦公室的影響而言，75.3%的受訪企業表示「沒有顯著影響」，10.9%表示「本地員工縮減」，8.5%表示「將全部或部分業務搬遷至廣東、中國內地或海外」，8.5%表示「日籍員工縮減」，6.5%表示「考慮更改香港作為區域總部的功能」。

共有247間企業對國安法的影響予以了具體答覆。（日本國駐香港總領事館提供）

未來經營及當下困難

在251間予以答覆的企業中，6.8%表示將「擴張香港辦公室」，57.4%表示將「維持不變」，10.4%表示將「縮減香港辦公室規模」，3.2%表示將「重新考慮香港辦公室作為區域總部的功能」，1.6%表示將「撤離香港」，13.2%表示「或考慮未來撤離」，7.6%表示「目前未知」。

關於經營中的困難，138間予以答覆的企業中，64%受訪企業表示「商業活動因旅行限制而受限」是他們運營中最嚴重的問題。此外嚴重困難也包括僱人難、客戶的業績情況轉惡、房租及人工增加等。

受訪者普遍反饋的難點包括：香港-內地以及香港-日本之間的旅行限制、無法在中國內地拜訪客戶及進行銷售活動、移民等因素導致的人才流失、材料/物流/能源/人工等成本上升、餐廳限聚令。

日本總部對香港的印象

關於日本總部對香港的印象，共有238間在港日資企業予以回覆。其中「日本總部對香港實情有準確認知」的比例為24.8%，持樂觀態度的比例有7.6%，持悲觀態度的為36.6%，難以界定的為31.1%。

238間受訪在港日資企業對「日本總部對香港的印象」予以回覆。其中持悲觀態度者佔36.6%。（日本國駐香港總領事館提供）

對港府的訴求

調查問卷綜合了54間在港日資企業的意見，整合了5個企業對港府的主要請求。

其一，盡早放寬香港與中國內地和日本的旅行限制。其二，提供救市政策，包括恢復「保就業」計劃等。其三，落實大灣區相關政策，譬如放寬進口限制和旅行限制等。第四，對Omicron變種病毒採取及時有效的公共措施。第五，在支付系統電子化的全球趨勢下，政府有必要主動採取措施，減少本地匯票流通量。