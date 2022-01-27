日本國民零食「10円美味棒」誕生43年從未加價　一個原因終撐不住

在日本被稱為「國民零食」的粟米棒「美味棒」，口味豐富，自1979年來就維持10日圓（約0.68港元）售價，年出貨量高達七億根。然而該廠商近日卻宣布，要將售價調漲至「12圓」（約0.81港元），在日本引發熱烈話題。



《日本經濟新聞》等媒體於25日報道，美味棒的製造商Yaokin宣布要從今年4月開始，將該零食的售價從10圓調漲成12圓。

美味棒自1979年開賣以來，就一直維持「1根10圓」的價格，儘管2007年原物料大幅上漲，它們也沒有漲價，而是選擇讓美味棒的重量減輕1公克，嚴守「10圓零食」的形象。

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然而近日原物價大幅上漲，美味棒終於撐不住了，Yaokin對外宣稱，不只是美國產粟米和植物油等原物料漲價，就連包裝材料和運費都漲不停。相關人士也對《TBS電視台》透露，嚴峻的現況已讓Yaokin不堪重負。

日本政府於1989年4月導入消費稅之前，只要一枚10圓銅板就能買下美味棒，是許多人珍貴的回憶。因此美味棒漲價的新聞，也在日本社群媒體引發話題。大部分網友都對此表示支持。認為美味棒長達43年沒有漲價，已經相當有良心。

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