F-35C墜入南海照片影片網上流傳　涉事美國航母證實

網上流傳疑似美國F-35戰鬥機墜落海面照片以及影片，被指1月24日的美軍F-35C艦載機墜入南海時被拍下的。美國「卡爾文森」號航母28日證實照片屬實，正在進行調查。



美國第七艦隊（United States Seventh Fleet）一份發給美國《海軍時報》網站（navytimes.com）的聲明稱，「卡爾文森」號航母（USS Carl Vinson (CVN 70)）確認社交媒體上流傳的照片和影片確是F-35C發生「降落事故」後墜入南海時所拍攝的。

聲明稱「卡爾文森」號已評估照片及影片，稱它在南中國海例行飛行時發生「降落事故」，撞上甲板後墜海。

美國海軍發言人25日向《海軍時報》稱，事件對飛行甲板影響輕微，飛行任務所用的所有器材都能運作。事件中有7名海員受傷。海軍稱，所有傷者都已康復或情況穩定。

↓網上流傳其中一段F-35C飛行航母的影片：

Video of USA F35C crash on USS Carl vinson pilot eject safely in south china Sea

😜 pic.twitter.com/XuF6R3XMDn — Anonymous 🕴👤 (@Rzabi5323) January 28, 2022

Twitter上流傳的17秒影片顯示，涉事F-35C艦載機高速衝向航母甲板，但並沒做好常規降落準備。伴隨着愈發尖銳的引擎轟鳴聲，飛機在鏡頭內快速閃過，在一聲「嘭」的撞擊聲後，畫面中升起白煙。

社交媒體上流傳一張疑似美國F-35戰鬥機墜落海面的照片以及一段影片。它被指是1月24日的美軍F-35C艦載機墜落南海後的情形，可見駕駛艙已打開，彈射座位不見了。美國海軍28日證實照片屬實。（Twitter）

美國海軍1月24證實一架F-35C艦載機24日在「卡爾・文森」號甲板降落時發生「降落事故」，7名航母船員受傷，機師安全逃出。這是美國海軍F-35C機隊首次在海上部署任務中發生降落事故。

戰機隸屬於「卡爾・文森」號航母上的第2艦載機聯隊（CVW2）第147艦載攻擊戰鬥機中隊（VFA-147）。

↓被指是已打撈到甲板上的F-35C戰機：

美國有線新聞網絡（CNN）26日稱美國海軍正設法打撈F-35C。CNN引述分析人士稱，打撈將是複雜的行動，並擔憂美國最先進戰機秘密技術可能落入敵人手中。

中國外交部發言人趙立堅1月27日在記者會中回應稱：「我們對他們的飛機沒有興趣。我們奉勸有關國家多做有利於地區和平穩定的事，而不是動輒在本地區炫耀武力。」 同日，趙立堅發微博稱，「沒興趣海底撈」。