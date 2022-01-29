日本少年疑遭警察毆打眼球破裂　300人衝擊沖繩警署

日媒稱1月27日晚網上流傳有一名少年被警察毆打後，逾300年青人來到沖繩市警察署外聚集，有人擲石、棍棒、爆竹及生雞蛋等。混亂情況持續至28日早上約4時。警署部分受損，包括正門在內多處玻璃碎裂。警署28日停止辦公，有警員在門前駐守。
有關事件經過，警方與傷者一方說法有出入。警方稱接報有多輛電單車在沖繩市宮里地區飛車，於是派員前往處理。27日凌晨一名警員與一名駕電單車的17歲高中男生接觸期間，後者受傷。日媒報道稱事件中的男生不是飛車族。不過有傳少年自稱被警察毆打。
少年的朋友稱，他們知道有飛車族活動後前往沖繩觀看。27日凌晨約1時，他們在宮里的便利店附近閒逛並看到警員，因害怕被盤問，於是騎電單車逃走。20分鐘後，少年聯絡朋友並說：「被警察打了」。
日本富士新聞網27日稱，他逃離現場後因面部疼痛致電119報警送院，結果發現他重傷，包括右眼球破裂及右眼底破裂。
《沖繩時報》29日引述救護員以及傷者向其母稱：「被警員從右方以警棍毆打」。傷者母親稱，少年27早上已完成手術，但醫生稱他永久失去視力。她說想知道在兒子身上發生了什麼事。
有網民轉發疑是受傷少年的照片及訊息：
高校生が暴走族に間違われて警官に暴行され失明。隠蔽しようとした警察に怒った若者達が300人以上集まり警察署を襲撃。機動隊が出動する騒ぎに。メディアで報じられる。もし本当に無実・無抵抗の高校生を人違いで暴行して重症を負わせたならひどい話である。それにしても…— Mitz (@hellomitz3) January 28, 2022
沖縄卍リベンジャーズかよ pic.twitter.com/SDEclrZfTY
警稱擊中少年右手
警方27日早上5時前就事件發言稱，當地發生一宗有人受傷個案，起因是警員與一名電單車司機的接觸。
警方稱，一名巡邏警員下車要求一名電單車司機停下來，但他沒理會，過程中接觸到警員。電單車司機之後掙脫並駕車離開現場。涉事警員解釋稱：「我在嘗試截停電單車時並進行查問時，打中他的右手。」
有關「警察打人」的消息在社交媒體流傳後，部份網民認為警方涉隱瞞少年受傷真正原因，成為27日晚至28日早上多達300人前往警署示威的導火線。
警方因此部署持有盾牌的警員以及防暴警察，又封鎖進出口。他們亦呼籲聚集警署門外的人散去。
↓有網民上載照片及影片，顯示多人聚集衝擊沖繩一警署的情形：
沖縄警察署デモやん— えるえふしーくいな (@yv_zrp) January 28, 2022
警察が悪い嘘ニュース流すとか pic.twitter.com/FjUHxKwAbI
眼球破裂とか警察署に投げ石とかよく分からんことになってるけど沖縄のこれまるで百鬼夜行だな笑 pic.twitter.com/lgcbL2wNK2— CLIPPOP@スプラ@APEX@ツムツム (@CLIPPOP_beni) January 28, 2022
沖縄警察署が爆竹投げ込まれて襲撃されているんですが… pic.twitter.com/Qu0JVdoUIn— 自由空軍ISAF (@ISAF53807632) January 27, 2022
友達から送られて来て— やっぴ@スクスト切り絵 (@eRLyo4lsxO8YcGE) January 28, 2022
どこの国の暴動かと思ったら沖縄なのね😯‼️
高校生がオートバイでスピード違反して取り締まった警察官に警棒でボコボコにされ眼球潰された話しが周り
沖縄警察署に若い人達が集まって暴動したらしい pic.twitter.com/Fq0Gvt9joE
事發後警署一片狼藉，警車車窗和電子布告欄也被損壞，牆壁被人用噴漆噴上「去死」的字樣。警署方面無人受傷。
↓有網民轉發警署事發後的情況，可以大門玻璃碎裂：
「仲間が警官に暴行された」若者300人以上が警察署を襲撃https://t.co/VOyW17k0qT— 野良猫岡山🎌 (@noranekookayama) January 27, 2022
２７日午後１１時ごろから２８日午前４時すぎにかけ、沖縄県警沖縄署を若者ら３００人以上が取り巻き、石や棒、爆竹、生卵などを投げ付ける騒ぎがあった。若者らは「仲間が警察官に暴行された」と訴えている。 pic.twitter.com/kGPL7JlIcy
《琉球新聞》28日引述一名工作地點在警署附近的男子稱，一名警衛半夜聯絡他稱，有指近30輛車以及很多年輕人在警署那邊聚集。他稱明白人們想知道少年受傷的真相，但稱他們應想想該如何進行示威。