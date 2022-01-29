日本少年疑遭警察毆打眼球破裂　300人衝擊沖繩警署

日媒稱1月27日晚網上流傳有一名少年被警察毆打後，逾300年青人來到沖繩市警察署外聚集，有人擲石、棍棒、爆竹及生雞蛋等。混亂情況持續至28日早上約4時。警署部分受損，包括正門在內多處玻璃碎裂。警署28日停止辦公，有警員在門前駐守。



有關事件經過，警方與傷者一方說法有出入。警方稱接報有多輛電單車在沖繩市宮里地區飛車，於是派員前往處理。27日凌晨一名警員與一名駕電單車的17歲高中男生接觸期間，後者受傷。日媒報道稱事件中的男生不是飛車族。不過有傳少年自稱被警察毆打。

少年的朋友稱，他們知道有飛車族活動後前往沖繩觀看。27日凌晨約1時，他們在宮里的便利店附近閒逛並看到警員，因害怕被盤問，於是騎電單車逃走。20分鐘後，少年聯絡朋友並說：「被警察打了」。

日本富士新聞網27日稱，他逃離現場後因面部疼痛致電119報警送院，結果發現他重傷，包括右眼球破裂及右眼底破裂。

《沖繩時報》29日引述救護員以及傷者向其母稱：「被警員從右方以警棍毆打」。傷者母親稱，少年27早上已完成手術，但醫生稱他永久失去視力。她說想知道在兒子身上發生了什麼事。

有網民轉發疑是受傷少年的照片及訊息：

警稱擊中少年右手

警方27日早上5時前就事件發言稱，當地發生一宗有人受傷個案，起因是警員與一名電單車司機的接觸。

警方稱，一名巡邏警員下車要求一名電單車司機停下來，但他沒理會，過程中接觸到警員。電單車司機之後掙脫並駕車離開現場。涉事警員解釋稱：「我在嘗試截停電單車時並進行查問時，打中他的右手。」

有關「警察打人」的消息在社交媒體流傳後，部份網民認為警方涉隱瞞少年受傷真正原因，成為27日晚至28日早上多達300人前往警署示威的導火線。

警方因此部署持有盾牌的警員以及防暴警察，又封鎖進出口。他們亦呼籲聚集警署門外的人散去。

↓有網民上載照片及影片，顯示多人聚集衝擊沖繩一警署的情形：

事發後警署一片狼藉，警車車窗和電子布告欄也被損壞，牆壁被人用噴漆噴上「去死」的字樣。警署方面無人受傷。

↓有網民轉發警署事發後的情況，可以大門玻璃碎裂：

《琉球新聞》28日引述一名工作地點在警署附近的男子稱，一名警衛半夜聯絡他稱，有指近30輛車以及很多年輕人在警署那邊聚集。他稱明白人們想知道少年受傷的真相，但稱他們應想想該如何進行示威。