美國非裔爸爸朝天開槍慶新年後遭警察擊斃　妻：沒警告便對他開槍

全球每年最期待的時刻之一非跨年莫屬，不過美國傳出有男子為慶祝2022年的到來「鳴槍」，沒想到聞聲的警察在沒有任何警告的情況下就開槍擊斃該男子。



綜合外媒報道，馬奎塔（Marquetta Williams）46歲的丈夫詹姆斯1日一早來到屋外，以AR-15步槍在家門外「開槍慶祝新年」。根據馬奎塔的說法，「新年鳴槍」是他們一年一度的傳統，許多附近鄰居也都有這樣的習慣。

報道指出，詹姆斯開槍後隨後回到屋內，但隨後又決定到外面「多開幾發慶祝」……

妻指控警員連「不要動」也沒說便直接開槍 點圖了解更多▼▼▼

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馬奎塔透露「他朝空中開了4槍，然後轉身進到屋內，但隨後竟說『我被擊中了』」。警方的聲明中，警察局長安吉洛（Jack Angelo）表示「當時一名在車外的警官與開槍的人對峙」，並補充說「這名警官擔心他的安危，並向該人開火，擊中了他」。該部門此後拒絕對槍擊事件發表進一步評論，目前正在調查槍擊報告。

不過根據馬奎塔的說法，發生槍擊事件之前「沒有任何警官表明自己的身分」。詹姆斯中槍後被送往醫院，但不久後不治身亡。馬奎塔表示「出乎意料的是『他說他被擊中了』，我不知道這是如何發生的，他們根本連『警察』、『不要動』、『放下你的武器』都沒有說，他們直接向他開槍」。

目前包括隨身攝影機影片和槍支在內的所有證據都移交給相關機構調查，涉事警官也被執行行政職務，不過由於這涉及警察的槍擊事件標準程序，該警官姓名尚未公佈。

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