美媒：FBI曾秘密購買以色列「飛馬」間諜軟件及探討用於監控

美媒1月28日發表調查報道指，以色列將當地集團NSO開發的強大間諜軟件飛馬（Pegasus）作為外交工具，美國聯邦調查局（FBI）曾在2019年秘密購買及測試，探討用於國內監控，直至2021年最終決定不採用。



據《紐約時報》1月28日報道，以色列像控制常規武器出口一樣控制間諜軟件出口，而且已將飛馬軟件作為其國家安全戰略的關鍵組成部分，並利用它來在世界範圍內推進其利益。

飛馬軟件能夠可靠地破解iPhone和Android智能手機的加密通信，能夠追蹤恐怖分子和販毒集團，它還被用來對付人權活動家、記者和持不同政見者。

報道稱，以色列通過向阿拉伯國家銷售飛馬軟件，以使阿拉伯國家支持以色列對伊朗的行動。報道又指，美國FBI在一項此前從未披露過的交易中，於2019年購買飛馬軟件，還花了兩年時間討論是否在美國境內部署一種名為Phantom的新產品。美國司法部和FBI的討論一直持續到去年夏天，FBI最終決定不使用NSO的軟件。

由《紐約時報》伯格曼（Ronen Bergman）和馬澤蒂（Mark Mazzetti）展開的一項長達一年的調查顯示，FBI多年來一直購買和測試NSO的軟件，並計劃將其用於國內監控，直到去年該機構最終決定不部署這些工具。

這項調查基於對十幾個國家的政府官員、情報和執法機構領導人、網絡專家、企業高管和隱私活動家的採訪。

飛馬軟件自2021年起在國際上廣泛得到注意，包括美媒2021年7月曾報道，有14名現任或前任國家領導人或元首的手機可能曾被人以飛馬監視。

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