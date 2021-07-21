美媒：14名國家領袖列「飛馬」監控名單　除馬克龍外還有「他們」

繼法國傳媒7月20日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和數名政府高級官員的手機，或曾被摩洛哥使用以色列企業NSO Group旗下間諜軟件「飛馬」（Pegasus）監控後，有美媒20日也報道，有14名現任或前任國家領導人或元首的手機可能曾被人以飛馬監視。



間諜軟件：圖為2020年7月20日，法國總統馬克龍在比利時首都布魯塞爾用手機。（AP）

《華盛頓郵報》20日報道，這14人中，有3名總統、10名總理或首相以及一名國王，他們的手機可能曾被飛馬監視。

在這14人中，3人是在任總統，包括法國總統馬克龍、伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）及南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）。

另有3人是在任總理，包括巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）、埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）及摩洛哥總理奧斯曼尼（Saad-Eddine El Othmani）。

另有7人是前任總理或首相，根據名單顯示的日期，他們當時仍然在位，這7人是法國前總理菲利普（Edouard Philippe）、比利時前首相米歇爾（Charles Michel）、也門前總理達格爾（Ahmed Obeid bin Daghr）、黎巴嫩前總理哈里里（Saad Hariri）、哈薩克前總理薩金塔耶夫（Bakytzhan Sagintayev）、烏干達前總理魯貢達（Ruhakana Rugunda）、阿爾及利亞前總理貝德維（Noureddine Bedoui）。

還有1人是摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）。