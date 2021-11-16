美軍尋獲9具外星人屍體？　FBI機密文件揭74年前羅茲威爾UFO內幕

美國五角大廈今年6月公開「不明空中現象」（UAP）的初步報告，首次證實近年來發生了數以百宗無法解釋的空中現象，再次引起人們對不明飛行物體（UFO）的關注。



《太陽報》最近發現，聯邦調查局（FBI）曾在1947年著名的「羅茲威爾飛碟墜毀事件」（Roswell Incident）中發現3架墜毀的UFO和數具外星人屍體，不過軍方從未承認相關發現。

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據《太陽報》 報道，1947年7月，美國新墨西哥州的羅茲威爾陸軍機場（RAAF）發生不明物體墜毀事件，住在RAAF西北方120公里外的一個農場主人布萊索（Mac' Brazel）聽見比雷聲還大的爆炸巨響，還發現了許多特殊的金屬碎片；不久後，住在梭克羅（Socorro）的一位土木工程師葛拉第（Grady L.）聲稱他發現一架UFO的殘骸，UFO裏面和外部地上還散落着好幾具屍體。

美軍得知消息後，馬上進駐發現殘骸的兩地，封鎖現場。羅茲威爾《每日紀事報》在得到軍方消息後，隔日立刻以頭條新聞報道了空軍發現UFO墜毀的事件，並在世界引起極大轟動。各家媒體都競相報道了該消息。然而6小時後，軍方改口稱「根本沒有飛碟這回事」，並發布第2份聲明指出，軍方發現的物體實際上只是一個帶着雷達反應器的氣象氣球而已。

奇怪的是，《太陽報》發現，特工霍特爾（Guy Hottel）1950年在撰寫機密文件時，寫下了「在新墨西哥州發現了3架金屬質地的UFO」、「UFO呈橢圓形狀，直徑約為50英尺，中心突起」等字句。驚悚的是，霍特爾寫道，每架飛碟內均有3具人形屍體，但屍體大約只有3英尺高，穿着質地非常精緻的金屬緊身衣，每具屍體上都包紮着繃帶。不少UFO專家認為，1947年的「羅茲威爾飛碟墜毀事件」的真相已被封鎖，但《太陽報》指出，五角大廈公布的機密文件中仍有數百頁與UFO相關的詳細報告，非常具有參考價值。

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