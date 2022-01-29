中俄今年有望簽署國際月球科研站合作協定

中國國家航天局副局長吳艷華1月28日在國務院新聞辦舉行的發布會上稱，2021年3月中俄兩國政府簽署國際月球科研站的合作諒解備忘錄，兩國要簽署政府間協定，已基本達成共識，今年有望盡早簽署。



關於中國和俄羅斯合作建設國際月球科研站問題，她介紹稱，2021年3月中俄兩國政府簽署了國際月球科研站的合作諒解備忘錄，4月中俄航天機構發布了聯合聲明，6月雙方還向國際社會發布了國際月球科研站路線圖和國際合作夥伴指南。國際月球科研站是2016年提出的一個概念，國際上很多國家也在響應這個概念。總體來說，像地球的南極站、北極站一樣，未來傾向於在月球南極建成地面科考設施，在月軌、月表建設科研實驗設施，開展多學科、多目標科研工作。

吳艷華指出，「第一，中俄基於各自的計劃和規劃聯合發起國際月球科研站。中國探月工程四期的目標，就是要初步建設國際月球科研站的基本型，我們的『嫦娥六號』、『嫦娥七號』和俄羅斯規劃的相應任務，用五年左右的時間，要完成建站之前的勘察工作。我們再用十年左右的時間，完成設施建設，像建立一個小城鎮一樣，它要有能源系統，要有通信導航系統，要有遠程運輸系統，要有天地往返系統，還要有地面支持系統，如果遠期要有人的話，還要有生命保障系統。中俄也廣泛歡迎國際同行參與。我想，這些系統是面向未來的，也就是說規劃到2035年之前，要以這些任務為重點。2035年以後，根據各個國家、各個組織的科考任務分次到月球上做科考。」

第二，中俄兩國要簽署政府間協定。他說，「我們正在緊鑼密鼓地磋商，已基本達成共識，今年有望盡早簽署。中俄兩國航天機構還要向全世界正式發布建設國際月球科研站的宣言，把建設原則、參與宗旨向國際社會發布。總的來說，是在任務或者項目的各個階段，包括建設的各種任務層級，無論是系統級、分系統級還是設備級，還是科學數據共享研究級，包括天地支持級，我們都不設限，一塊兒來建。或者中俄各自牽頭的任務也開放合作，提供搭載機會，共享科研數據等。」