NASA局長稱美中在太空是競賽狀態　對與中國合作提條件

美國太空總署（NASA）局長表示，美中在太空是競賽狀態，但美俄一直在太空保持合作關係，並就美國會否與中國在太空展開合作提出條件。



NASA局長納爾遜（Bill Nelson）7月21日在接受《華盛頓郵報》專訪時說，美國正在與中國進行太空競賽，但是與俄羅斯保持合作。

納爾遜表示，儘管美國正在與中國進行「太空競賽」，但NASA不會冒着人類生命危險，在21世紀30年代末匆忙執行載人登陸火星任務。

納爾遜將中國與俄羅斯進行了對比。納爾遜指出，如果中國「開放」，他將支持美國與中國在太空任務上展開合作。他說，美國與俄羅斯在太空保持合作，美國與俄羅斯的合作始於1975年的「聯盟-阿波羅」計劃，儘管當時美國與蘇聯兩個國家還處於冷戰狀態。

納爾遜說：「直到今天為止，我們還保持着合作。」納爾遜補充說：「我想，我們與中國是太空競賽狀態。他們有攻擊性，他們很好地知道這一點，但是我希望他們做到蘇聯做過的民用太空計劃，我希望他們與美國合作，並保持透明。」