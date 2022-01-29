泰國自設3個條件　擬年底前宣布新冠肺炎為風土病

泰國官員1月27日表示，政府計劃年底前宣布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）為風土病（Endemic，又稱：地方流行病），當地並自設3個條件。



《曼谷郵報》27日報道，泰國國家傳染病委員會（National Communicable Disease Committee）27日開會後，公共衞生部常務秘書旺拉吉特（Kiatiphum Wongrajit）表示，委員會已訂出把新冠肺炎從大流行（Pandemic，即瘟疫）視為風土病的標準，包括單日確診不多於1萬個、死亡率不超過0.1%，和具有風險人群中有80%民眾已接種2劑疫苗。

泰國新冠肺炎疫情：圖為1月2日，民眾在曼谷的火車站等候檢測。（Getty）

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）網站的疾病等級介紹，散發流行病（Sporadic）最為輕微，接着是風土病、高發流行病（Hyperendemic） 、 流行病（Epidemic）和爆發（Outbreak），與上述相比，大流行最嚴峻。

世界衛生組織（WHO）目前定義新冠肺炎是全球大流行。