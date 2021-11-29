泰國婆婆接種新冠疫苗「奇特副作用」　臥床3年變成「行得走得」

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國紛紛呼籲民眾接種疫苗提升覆蓋率，但隨每個人身體狀況不同，可能會出現相關副作用。泰國一名85歲阿嬤患有糖尿病、高血壓與高血脂等疾病，已臥床3年無法行走，怎料日前施打阿斯利康疫苗（AZ疫苗）後，四肢突湧現力氣，還能下床行走自如，令家人與醫護人員十分驚訝。
據泰媒《Sanook》報道，這名「鸞奶奶」近3年慢性疾病纏身，幾乎都在床上靜養，11月24日當地醫護人員前往其住處為她施打第1劑AZ疫苗，沒想到隔天一早，她向家人表示，突然感覺四肢有力氣了，且腿部的疼痛感也已消失，試着下床就發現「真的可以走路了」，家人都感到驚訝與開心。
鸞奶奶打完疫苗突然能行走自如的消息很快就傳遍鄉里，當地縣長與醫院院長得知後也決定前往拜訪，鸞奶奶也開心地下床親自迎接。院長指出，起初他半信半疑，因為從病歷可知鸞奶奶長年飽受多個疾病所苦，才決定帶著醫療團隊去替鸞奶奶做檢查，沒想到對方真的恢復得像一般長者，能正常走動。
醫師初步推測，鸞奶奶接種AZ疫苗後，可能剛好刺激到體內器官的身體機能，促使它們變得更強壯，此外，鸞奶奶聽聞兒孫要來探視，更增加了想康復的慾望，因此心理狀況可能也是形成現狀的原因之一。雖目前尚未證實是因施打疫苗才康復，但鸞奶奶的例子也已讓當地民眾減輕了對疫苗副作用的擔憂。
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