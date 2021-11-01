泰國旅遊︱11月泰國「開關」3種入境方式　香港人要點做？

11月起泰國擴大重啟國門，63個低風險國家及地區的遊客可入境免隔離，但如果不在首波名單內，也可以透過其它方式前來泰國一遊；另外泰國通行證（Thailand Pass）11月1日起將取代入境證明書（COE），該如何申請？本篇2021入境泰國攻略必看！



入境泰國3種方式

11月1日起入境泰國有下列3種方式，即使你所在的出發地不在開放免隔離入境的國家與地區名單上，你也可以依照不同條件進入泰國：

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方式1：檢測好、就出發（Test & Go）

【適用對象】在泰國政府於2021年10月30日公告之63個低風險國家及地區居住滿21天、完整接種WHO認可疫苗並經航空方式抵達者。

出發前：

抵達前14天完整接種WHO或泰國認可之疫苗證明（若在3個月內染疫康復者，也需在抵泰前接種1劑疫苗並獲醫院開立康復證明；12歲下無需疫苗證明）；

抵達前72小時之RT-PCR陰性證明；

1晚泰國SHA+或AQ防疫酒店旅館之訂房證明（包含抵達後之核酸檢測）；

涵蓋新冠肺炎治療之保額5萬美元保險；

11月1日起需至網站申請泰國通行證（Thailand Pass），審核時間約3至5天，並於通關時出示，此前仍須持有入境證明書（COE）；11月1日後泰國通行證將取代原有之入境證明書。（填寫方法於文末）

抵達泰國後：

前往SHA+或AQ防疫酒店旅館入住，並進行核酸檢測與等待結果；

下載MorChana App應用，供記錄新冠病毒檢測結果使用；

檢測結果為陰性者，可前往泰國任何地方不受限；

入境時將同時獲得新冠病毒快篩試劑（ATK）1份，MorChana App應用將會在第6或第7天提醒自我檢測，請於檢測完畢後在App輸入結果。

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方式2：藍區悠遊行（Living in Blue Zone）

【適用對象】如入境泰國者來自非泰國政府公告之免隔離國家與地區，且已完整接種2劑核可疫苗且經航空方式抵達者，入境泰國後需先前往泰國政府規劃之沙盒地區（藍區）旅遊，入境第8天後才能移動到非藍區地區旅遊。

出發前：

抵達泰國前14天需完整接種WHO世界衛生組織或泰國政府認可之疫苗證明（若在3個月內染疫康復者，也需在抵泰前14天接種完畢1劑疫苗並獲得醫院開立康復證明；18歲下無需疫苗證明）；

抵達前72小時之RT-PCR陰性證明；

1晚SHA+或AQ防疫酒店之訂房證明（包含抵達後核酸檢測）；

涵蓋新冠肺炎治療之保額5萬美元保險；

11月1日起需於https://tp.consular.go.th/ 網站申請泰國通行證，審核時間約3至5天，並於通關時出示，此前仍須持有入境證明書（COE）。

抵達泰國後：

前往SHA+或AQ防疫酒店旅館進行核酸檢測並等待結果；

下載MorChana App應用，供記錄檢測結果使用；

入境時將同時獲得新冠病毒快篩試劑（ATK）1份，MorChana App應用將會在第6或第7天提醒自我檢測，請於檢測完畢後在App輸入結果；

前7天需停留在17個藍區沙盒省份，才可前往其他地區；

行程未滿7天者需立即搭乘直航班機離泰。

泰國許多受歡迎的景點都已納入沙盒範圍，包括曼谷、清邁、普吉島、喀比（甲米）等，曼谷重要景點如大王宮（大皇宮）、玉佛寺等也預計在11月1日重新開放。

方式3：快樂隔離方案（Happy Quarantine）

【適用對象】如遊客來自非泰國政府公告之免隔離國家與地區且想要直接前往非藍區地區；如遊客來自非泰國政府公告之免隔離國家與地區且尚未接種核可疫苗或只施打1劑者。

抵達泰國前14天已完整接種WHO世界衛生組織或泰國政府認可之疫苗證明（若在3個月內染疫康復者，也需在抵泰前14天接種完畢1劑疫苗並獲得醫院開立康復證明；18歲下無需疫苗證明）需隔離7天。

若未接種核可疫苗或只施打1劑者，由空路及海路入境泰國隔離10天、由陸路入境泰國則需隔離14天。

出發前：

抵達前72小時之RT-PCR陰性證明；

AQ防疫酒店之訂房證明（包含抵達後核酸檢測）；

涵蓋新冠肺炎治療之保額5萬美元保險；

11月1日起需於https://tp.consular.go.th/ 網站申請泰國通行證，審核時間約3至5天，並於通關時出示，此前仍須持有入境證明書。*海路及陸路入境者不適用泰國通行證，仍須申請入境證明書。

抵達泰國後：

前往AQ防疫酒店或檢測中心進行檢測；

入境時，會要求你下載並安裝指定的手機App應用，做提醒使用；

海空入境者將於第8或第9天再進行一次RT-PCR核酸檢測；陸路入境者將於第12或第13天再進行一次RT-PCR核酸檢測。

檢測結果需皆為陰性且隔離期滿者方可於泰國境內自由活動。

泰國通行證（Thailand Pass）指南

泰國通行證（Thailand Pass）網站預計於泰國時間11月1日上午9:00上線，取代原本手續較繁瑣的入境通行證（COE），便於搜集行程及健康等資訊，加快提交訊息及上傳證件等程序，所有旅客都必須申請：

進入泰國通行證網站，依照要求填寫相應資料並上傳文件。

所需資訊包括：護照、疫苗接種證明、SHA+或AQ酒店預訂證明、機票證明、保險證明以及泰國簽證（如有需要）等；

提交後約需等待3至5天的審核期，建議於行程前7天提出申請。審核通過後即可收到一封包含通行QR Code或通行證ID的電子郵件；

抵達泰國時需出示QR Code予海關安檢人員；

在11月1日前已經獲得COE的民眾仍然可以使用，並可向酒店要求退款。

不過，還是有些旅客需要COE：

屬替代醫院隔離場所（Alternative Hospital Quarantine, AHQ）類別入境之旅客

海路及陸路入境者

11月1日前搭乘飛機入境者

在11月1日前獲得的COE仍可適用，但必須下載更新版符合最新規範。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】