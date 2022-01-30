什麼是Long COVID長新冠　Omicron更易留下後遺症嗎？｜新聞教室

新冠肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）的殺傷力較原版病毒低，但大眾仍無法輕視新冠肺炎，尤其是即使很多患者成功痊癒，但部份人有機會出現長期的後遺症——外界稱為「長新冠」（Long Covid），一個即使痊癒但仍纏擾多月甚至多年的病症。究竟什麼是「長新冠」？
什麼是長新冠？
科學家發現一些患上新冠肺炎的病人，不論是輕症還是重症，都有機會遺留後遺症。根據英國衛生部的標準，把長新冠描述為感染新冠肺炎後出現長達12星期、且無法解釋的症狀。
這些症狀包括極度疲倦、不時胸痛或胸悶、出現記憶及注意力問題（腦霧）、味覺和嗅覺變化、關節不時疼痛等。倫敦大學學院一項研究確定了200多種症狀，影響10個器官系統。患症出現的症狀可能只有一個，但也有人會同時患上好幾個。
什麼原因造成長新冠？
目前外界對造成長新冠的原因尚未明瞭，其中一個解釋是病毒入侵誘發激烈免疫反應，導致免疫系統在攻擊病毒同時對人體正常組織造成損害，如傷及嗅覺神經而失去嗅覺，或因血管受損造成心血管疾病。
另一個可能是新冠病毒被擊退後轉移至其組織，進入「冬眠」狀態，而又不時觸發免疫反應，誘發長期炎症，一些如疱疹病毒都有這種轉移後再感染的傾向。
Omicron會更易觸發長新冠嗎？
目前未知Omicron會否觸發或增加患上長新冠的機會。Omicron才剛在2021年11月為人所知，至12月才開始造成全球廣泛圍感染。這意味康復者要觀察一段長時間——最少到3月，才能斷定患上長新冠症狀。
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疫苗可以減少長新冠機會嗎?
過去亦有研究表示，接種疫苗可以降低患上長新冠的機會。接種疫苗但仍患上新冠肺炎的患者，痊癒約有5%的人會留有後遺症，而未有接種的人則有11%。
因疫苗本身有助防禦新冠肺炎，降低患病機率，因此理所當然會被視為降低患上長新冠的機會。