Omicron可當感冒？研究揭5症狀勿忽視！1後遺症恐致終身無法工作

【Omicron／症狀／後遺症】Omicron新冠肺炎變種病毒仍在全球肆虐，不過英國首相約翰遜引述科學家表示，相信這一波涉及Omicron疫情在全英國已達到頂峰，並會成為「風土病」，而英格蘭地區將於下周開始撤銷「口罩令」等防疫限制，也有專家主張Omicron重症機率較低，甚至可當流感或普通感冒。

不過英國最新有研究指出，Omicron除了有與普通感冒相似的症狀外，每4人就有1人出現「腦霧」（Brain Fog）後遺症，隨時終身影響工作能力。



Omicron肆虐全球，英國、法國、美國等地疫情確診數字都屢創新高，本港亦受Omicron入侵導致疫情反覆。惟英國首相約翰遜引述科學家表示，相信這一波涉及Omicron疫情在全英國已達到頂峰，英格蘭地區將於下周開始撤銷「口罩令」，民眾毋須再在任何地方戴口罩，進入處所亦不需要出示新冠病毒陰性證明。也有專家主張Omicron雖然傳播力強，但重症機率較低，甚至可當流感或普通感冒看待。

Omicron肆虐全球，英國、法國、美國等地疫情確診數字都屢創新高，本港亦受Omicron入侵導致疫情反覆。（資料圖片）

究竟Omicron是否可以當成流感或普通感冒看待？專門整理新冠肺炎症狀的英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），列出Omicron的5大症狀，除了與感冒相似的鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏，還發現每4人就有1人出現「腦霧」。

「腦霧」屬於認知功能障礙，症狀如失憶、思維混亂、注意力難集中、頭暈和遺忘日常詞彙等，可能損害日後工作能力和日常自理能力，嚴重更可能變成「失智症」。

「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），列出Omicron的5大症狀，除了與感冒相似的鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏，還發現每4人就有1人出現「腦霧」。（資料圖片）

美國西北大學（Northwestern University）研究亦發現， 81%新冠肺炎輕症患者，曾在病後出現這症狀。有專家指出，現時對Omicron的了解仍未完全，勿因 Omicron重症率較低便掉以輕心。

（綜合報道）

同場加映：疫苗接種降至5歲│打第3針？復必泰科興副作用一覽！5類人不宜接種



考慮是否接種前，要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用。政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種科興疫苗▼▼▼

+ 11

3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

+ 10

15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼