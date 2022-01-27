新冠肺炎｜輕症患者也可能有後遺症　瑞士研究：靠3特徵評估風險

美國科學雜誌《科學家報》（The Scientist）1月26日稱，估計多達60%新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病人在康復後6個月仍有病徵，他們其實是患上被稱為「長新冠」（Long COVID）的後遺症，輕症病人也有機會出現這問題。瑞士研究指，可以靠3個特徵評估病人出現「長新冠」的風險。



據世界衛生組織（WHO）專家迪亞茲（Janet Diaz）2021年7月所指，「長新冠」症狀可持續約3至9個月。她稱最常見的「長新冠」的症狀包括呼吸急促、認知功能障礙（即腦霧，Brain Fog）、疲倦。但新冠肺炎康復者總共報告過逾200種「長新冠」症狀，包括胸口痛、語言障礙、焦慮、抑鬱、肌肉痛、發燒、失去嗅覺、失去味覺等。

俄羅斯新冠肺炎疫情：圖為1月25日，俄羅斯克拉斯諾達爾醫護人員在醫院深切治療部照顧新冠肺炎病人。（AP）

瑞士研究團隊1月25日在科學期刊《自然·通訊》（ Nature Communications）公布研究報告，指醫護人員或可靠3個特徵來評估病人康復後出現「長新冠」的風險，包括抗體水平、病人是否患有哮喘，以及病人年齡。

這個團隊有多人是來自蘇黎世大學（University of Zurich）的研究人員，他們在是次研究分析175名新冠肺炎病人的血液樣本，並與40名健康人士的樣本對照。他們分析病人在患病期間的血液抗體水平，再在1年內持續追蹤其中134人的情況。

團隊發現，出現「長新冠」的病人在感染新冠病毒的初期，體內IgM抗體水平較沒患上「長新冠」的病人低，他們感染新冠病毒的6至12個月後，體內IgG3抗體水平也較沒患上「長新冠」的病人低。

全國廣播公司（NBC）1月26日則稱，人類對「長新冠」的了解尚不多，未有標準定義、診斷或治療方法。