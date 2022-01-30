烏克蘭局勢｜歐洲天然氣庫存創新低　對俄羅斯依賴更多

1月30日消息，據《日本經濟新聞》網站報道，近期，美國和歐洲加快了對俄實施經濟制裁的準備。美歐打算擴大制裁對象範圍和加大制裁強度，也把目光投向了俄羅斯經濟的基礎——資源領域。



但是，俄羅斯是天然氣產量居世界第二、原油產量居世界第三的資源大國。要想將俄羅斯排除在採購對象之外，將遭遇巨大的障礙。

在制裁方案中，支撐俄羅斯經濟的天然氣、石油等資源領域成為焦點。美國智庫大西洋理事會指出，制裁將產生一定效果，可限制國營的俄羅斯天然氣工業股份公司的籌措資金。

報道認為，目前，俄羅斯經濟通脹擔憂持續發酵，加之地區局勢緊張，俄羅斯貨幣和股價處於下跌通道。俄羅斯RTS指數在24日一度比上周末下跌10%，創近1年零2個月來新低。自2021年年底以來，RTS指數跌幅高達20%。如果美歐制裁啟動，俄羅斯經濟方面不可避免地將受影響。

但是，如果美歐出台嚴厲制裁，很可能在能源和礦產資源等方面受到更大影響。俄羅斯與石油輸出國組織（OPEC）成員國等組成的「OPEC+」，2021年拒絕了美國的增產要求，再次顯示了對市場的控制力。

報道評論稱，對俄羅斯能源領域的制裁，很可能會招致其減少或停止天然氣供應之類的「報復」。在歐盟（EU）的天然氣進口來源地中，俄羅斯以46.8%的份額遙遙領先於其他國家。

截至22日，歐洲的天然氣庫存佔儲存能力的43%，比1年前低大約14個百分點，比過去5年平均水平低了15個百分點左右。如果來自俄羅斯的天然氣供應被切斷，歐洲的天然氣庫存很可能會枯竭。