烏克蘭局勢｜英美稱俄勢開戰擂響戰鼓　烏克蘭籲勿誇大拒入局

俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢一再升溫，美媒1月29日指，美國、英國政府及烏克蘭國家安全機構確信俄羅斯入侵烏克蘭的危機已迫在眉睫，但法國、德國、挪威看法與他們有分歧。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則想為局勢降溫，呼籲各方勿誇大目前局勢。



美國有線新聞網絡（CNN）1月27日引述一位匿名烏克蘭官員稱，美國總統拜登（Joe Biden）與澤連斯基通話時，指幾乎肯定俄羅斯會在2月侵烏，或會洗劫烏克蘭首都基輔。雖然美國家安全委員會（NSC）發言人否認此事，惟「俄羅斯或將侵烏」的說法確實傳遍全球，英美近日言論和舉動，令外界更相信戰爭一觸即發，而各國對局勢評估並不同。

俄羅斯：圖為俄羅斯國防部1月25日提供的照片，顯示俄羅斯軍人正在莫斯科地區參加軍事訓練。（AP）

各國預測不同

《華盛頓郵報》1月29日稱，英國、美國政府及烏克蘭國家安全機構確信，俄羅斯入侵烏克蘭危機迫在眉睫，至於其他美國盟友包括法國、德國、挪威等認為，俄方或會侵烏，但仍不確定他們何時會行動。

作為局內人的烏克蘭政府，其實認為形勢未到如此惡劣地步，報道引述澤連斯基一名幕僚稱，目前有愈來愈多意見指美國出於政治理由，正誇大俄方威脅，美方目的或是為迫烏克蘭接受俄方提出的條件、不加入北約（NATO）。

報道又引述一名法國官員指，法國官員在俄方威脅的規模與危險方面，同意美國的看法，但在對於俄羅斯入侵的逼近程度方面，他們與美國的預測不同。德國也對美國的預測持懷疑態度。一名德國高官指，德國看不到有任何迹象顯示俄方會立即侵烏，如美方掌握相關證據，那就是他們仍未與柏林分享。法國、德國、挪威等國認為，未知俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會否接受某種外交妥協，以換取北約撤退。

俄羅斯：圖為俄羅斯國防部1月25日提供的照片，顯示俄羅斯軍人正在莫斯科地區參加軍事訓練。（AP）

烏方的憂慮

內文提及澤連斯基的顧問指出，澤連斯基正小心翼翼不要引起公眾恐慌，他們擔心若澤連斯基表示同意美國的評估，或會引發銀行擠提和資金外流。一名幕僚抱怨美國頻稱戰爭逼近，這做法會破壞烏克蘭經濟，正抵消他們之前向烏方提供的經濟支援。顧問也怕公眾恐慌會導致社會動盪、動搖澤連斯基政權，令俄方可趁機扶植烏克蘭親俄領導人。

烏克蘭：圖為1月22日，烏克蘭軍人在基輔受訓。（AP）

英法擬增兵

在各方各自發表意見時，一些國家計劃派兵防範俄羅斯。英國首相約翰遜（Boris Johnson）1月30日稱為因應俄羅斯對烏克蘭日漸升高的「敵意」，準備向歐洲加派大批軍隊、武器、戰艦與戰機，以協防北約。法國國防部長（Florence Parly）1月29日表示，法國計劃派數百名軍人到羅馬尼亞（Romania），為「防衛聯盟」出力。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）1月29日說，歐盟國家在對俄制裁的規模、以及對烏克蘭的軍事援助方面有分歧，這些事情應經歐盟或北約達成共識。

俄方未作進一步行動

各方為對俄烏局勢以及如何作出回應而爭論不休，俄羅斯卻未出作出進一步行動，也未改變之前說法及提出的要求。