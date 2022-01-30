新冠肺炎｜菲律賓疫情開始緩和　2月10日將解除旅客入境禁令

菲律賓官員1月28日表示，當地的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情開始緩和，2月10日將解除對遊客和商務旅客的入境禁令，以重振遭受重創的旅遊業。



美聯社28日報道，菲律賓旅遊部長Berna Romulo-Puyat 28日指，該國將從2月10日起，對來自逾150個國家的旅客重新開放邊境，旅客並可享有免簽證特權。

如外國旅客在抵埗前，已完成接種新冠疫苗並檢測呈陰性，入境菲律賓後將不再需要在政府指定的中心進行隔離。

菲律賓衞生部28日錄得全國新增18,638個病例，其中馬尼拉大都會新增病例佔2,256個，是2021年12月31日病例開始急升以來最少。當局28日同時把馬尼拉大都會由高風險疫情級別、降為中等風險級別，惟衛生官員指出，該區的病例數字仍高於變種病毒Omicron（奧密克戎）在國內爆發之前的水平。

政府最初計劃在2021年12月1日解除入境禁令，但隨着更具傳染性的Omicron在國內廣泛傳播，當局被迫無限期推​​遲這項政策，也促使當局重新實施更嚴格的防疫限制措施。