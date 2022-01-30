外傭荒冇曙光　逾4成抵港菲傭確診　羅致光：菲國疫情坐火箭倍增

勞工及福利局局長羅致光今日（30日）在網誌表示，Omicron變異病毒株在全球擴散，形容「菲律賓疫情如坐火箭」，每兩至三天倍增，到港菲傭確診數字急升，令外傭荒問題未見曙光。



羅致表示，Omicron變異病毒株在全球擴散，形容「菲律賓疫情如坐火箭」。（資料圖片）

本月175名菲傭到港 79人檢測陽性

羅致光在文中指，一月初只有175名菲傭到港，同期卻有79名檢測陽性，比率超過四成，直言「十分驚人」。他預計檢疫設施的供應可能在短期內非常緊張，只可以將竹篙灣檢疫中心內用作外傭到港後檢疫的約一千個單位，留給本地檢疫之用，並逐步將未完成檢疫的外傭遷移到於一月起新增作為指定檢疫設施的一間酒店。他原以為該新增的指定檢疫設施可以在一月份開始增加的千多個檢疫房間，這個如意算盤亦因此被「對沖」走了。

短期內較容易來港只有印傭

他表示，政府不掌握有多少名外傭，回鄉放聖誕及新年假後，因航班「熔斷機制」而滯留菲律賓，但相信數目不少；又指在短期內較容易來港的只有印傭，何時可以恢復菲傭來港，仍看菲律賓及本港的疫情發展。

他又指，香港的外傭數目由2020年1月底的40萬人，自疫情以來不斷下降，即使在去年8月底開始逐步增加外傭檢疫設施，但明顯外傭數目由9月底的35.3萬名，下降至12月底的33.9萬名。雖然12月的新合約來港外傭數目已增至2,602人，但流失卻超過一萬人。

（羅致光網誌圖片）

2月5日起外傭來港檢疫減至14天 助減輕外傭荒

勞工處1月28日宣布，由2月5日起外傭來港檢疫期與其他人士一樣，由21天減至14天。換言之，同一個外傭指定檢疫設施房間數目，由2月5日起以同一個時段計算，可多讓50%的外傭到港，他希望有助減輕外傭荒的狀況。

他表示，本港疫苗接種率不高，尤其是要接受照顧的長者接種率更低得令人擔憂，認為要爭取大幅增加疫苗接種率，才可以有條件逐步放寬防疫措施。