特朗普又暗示競選總統？持續掉粉＋官司纏身　2024白宮之路不易走

美國前總統特朗普（Donald Trump）近期不止一次在言談間暗示會在2024年再競選總統，不過有分析認為他的競選之路正面臨愈多政治與法律挑戰。此外最新民意調查結果也顯示，在共和黨初選提名總統候選人這方面，特朗普正在失去其影響力。



美國商業新聞網站「商業內幕」（Business Insider）1月26日引述一段26日在社交媒體上載的影片內容，片中他在名下一個高爾夫俱樂部準備開球，有人介紹他是「美國第45任總統」，他揮杆前說了句俏皮話：「第45任和第47任」。這被視為他2024年會再競選總統的最大暗示。

特朗普29日在德州出席一場集會時又講出類似言論，稱如他再選總統並當選，將赦免因國會騷亂而被刑事起訴的人。

美國會2021年1月6日召開認證選舉人團投票結果的聯席會議，確認拜登（Joe Biden）勝出大選。大批支持者卻響應特朗普呼籲闖進國會大樓，並與警方發生激烈衝突。暴亂中數十警員受傷。5名死者中，一人是國會警察。涉案761人被起訴。

特朗普不時批評現任總統拜登（Joe Biden）及民主黨表現有多不好，又說假設自己再度參選就會如何的言論；有關他再度問鼎白宮的討論也愈來愈多。

美國一大群警察2022年1月6日抵位於達華盛頓的美國國會大樓。美國總統拜登和國會議員正在紀念1月6日國會大樓暴亂一周年。很多美國民主黨議員將參加儀式，但所有共和黨議員都將缺席。（AP）

內外受壓 競爭激烈

美聯社1月29日稱，美聯社-NORC公共事務研究中心（Center for Public Affairs Research）最新民意調查發現，特朗普對共和黨的牢牢控制開始鬆脫。共和黨人對他的支持率下降了，71%稱對他持正面意見，比2020年9月的結果下跌7個百分點；是次調查結果僅56%共和黨人希望他2024年出戰大選；44%不希望他參選。

特朗普在共和黨「掉粉」（意即：失去粉絲）情況令人擔心他能否複製其在2016年的號召力。

即使特朗普試圖營造一種感覺，就是共和黨下一位總統候選人是非特朗普不可，他在阻攔共和黨放眼賽場的努力收效不如預期。包括美國前副總統彭斯（Mike Pence）和美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等仍四出走訪關鍵州發表演說，顯示他們或在認真考慮參選。佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）也被視為特朗普另一位對手。

圖為2022年1月29日，在美國德州康羅舉行的一場集會上，美國前總統特朗普的支持者向正在發表講話的他舉起標語牌，表達希望他再度出選。（AP）

訴訟涉刑事 前景不好說

特朗普似是而非地暗示自己會在2024年「出山」，掩飾他正在面對一連串複雜的法律調查、讓特朗普、他的家人和很多同僚陷入困境的事實。這些調查在多個司法管轄區展開，從潛在欺詐、選舉干預、到他在美國會暴亂中扮演的角色等，這是他數十年來好訟的公共生活中，面臨最嚴重法律威脅。

這些案件都在持續推進中。以往特朗普因是總統，讓他不受法律後果的影響；但這個特權已不復存在。

曾為邁阿密前聯邦檢察官的戴維・韋恩斯坦（David Weinstein）稱，特朗普的法律問題目前大都僅為「金錢問題」，多個案件都在索償。但他形容特朗普在喬治亞州和華府面臨的案件「更重大，因它們涉及可能的刑罰」。他稱，「如能證明特朗普意圖、知道、參與正在進行的陰謀，就涉及潛在犯罪，這是他從沒面對過的狀況。」

美國前總統特朗普之於共和黨支持者的影響力仍在，但能否複製他2016年參選時的支持度與氣勢，仍是未知之數。圖為2022年1月29日，在美國德州康羅舉行的一場集會上特朗普發言，支持者向他舉起標語牌，希望他再度出選「拯救美國」。（AP）

儘管面向法律和政治的逆風，但特朗普身邊的人說，他不以為意，甚至覺得自己無可匹敵，讓他有辦法自一些毀滅性的打擊中恢復過來。像是他兩度面臨彈劾，換了是別人，政治生涯早完結，他卻能逗弄地說自己可能再選總統，令外界浮想聯翩。

過去一週剛與特朗普會面的盟友、俄亥俄州牧師斯科特（Darrell Scott）在談及他時稱：「他好得很，」與特朗普共事過的人稱他和周圍的人可能會繼續對那些法律調查置之不理，持續強調它們不過是出於政治動機的「獵巫」，目的是破壞他的政治前景。

特朗普過去一週已在佛羅里達州與他的頂級助理制定期中選舉戰略；29日出席在德州舉行造勢集會；德州中期選舉初選季3月1日正式啟動。