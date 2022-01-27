特朗普：第47任總統就是我　強烈暗示出戰2024美國大選？

美國前總統特朗普（Donald Trump）在一段影片中稱自己是「第45和第47任總統」，這是迄今為止他將競選2024年總統的最大暗示。



據「商業內幕」（business insider）1月26日報道，26日在社交媒體上載的一段影片顯示，特朗普正準備在他的一個高爾夫俱樂部開球，戴着他標誌性的紅色「讓美國再次偉大」帽子。

他的一名高爾夫夥伴拍下了他走上前去揮杆的場景，說:「第一個在球座上的是美國第45任總統。」

「第45屆和47屆，」特朗普回應道。特朗普的夥伴們接話稱「對對對」，其中一位還說：「是的，我喜歡這樣。」，在旁觀者和高爾夫球友的歡呼聲中開心地笑着。

特朗普還沒有公開宣佈再次參加總統競選，儘管他曾多次暗示，他可能會在2024年再次參選。然而，這位前總統確實在11月表示，他「可能」會等到2022年中期選舉結束後，才會確認2024年競選。

特朗普於 2022 年1月15日在亞利桑那州佛羅倫薩舉行的集會上發表講話。（AP)

2021年10月，他在愛荷華州的一次集會上開玩笑說，如果他參加競選，2024年的競選口號將是「讓美國再次偉大，再次偉大」。

哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調（Harvard CAPS/ Harris Poll）一項最新調查顯示，截至目前，在2024年共和黨總統提名人的潛在人選中，前總統特朗普仍然最受歡迎。