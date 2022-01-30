美媒：印度擬與中亞五國成立工作組援助阿富汗　跟中國鬥影響力

阿富汗塔利班政權與中國互動頻繁之際，美媒引述印度一名官員1月27日披露，印度與中亞五國商議阿富汗事務，並決定成立聯合工作組。



據美聯社1月27日報道，印度一名官員透露，印度與中亞五國決定成立一個聯合工作組，負責有關援助阿富汗解決人道主義危機及承認塔利班政權的問題。

印度總理莫迪（Narendra Modi）1月27日主持了與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克領導人的視像峰會。印度與中亞五國在峰會後發表的聯合聲明中說，關於阿富汗問題已達成廣泛地區共識，包括組建一個真正的代議制包容政府，打擊恐怖主義和販毒。

報道指，印度正在與中國爭奪對中亞地區的影響力，中國國家主席習近平1月25日才剛與中亞五國領導人舉行視像峰會。

印度外交部官員告訴媒體記者，莫迪與五位領導人還同意成立另一個聯合工作組，開發伊朗恰巴哈爾港，為內陸國家提供出海口。阿富汗和中亞國家缺乏與印度的陸路聯通。印度計劃向烏茲別克斯坦提供4.5億美元的信用額度，用於建設公路、排水系統和信息技術部門。