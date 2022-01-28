追求者自殺後　印度已婚女子疑遭性侵兼遊街羞辱　高官下令嚴查

印媒1月27日報道，印度首都新德里（New Delhi）沙赫德拉區（Shahdara）26日發生一名女子被迫遊街的事件，據傳已婚的她曾拒絕一名男子追求，在該名男子自殺後，有人向她報復，她疑曾遭輪流侵犯、撕扯衣服、剪頭髮和塗黑臉部。印度高官下令撤查事件，警方拘捕9人。



新德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）27日在Twitter轉載一名女子遭強迫遊街的影片，片內女子身上掛着拖鞋，又有人打女子的頭部。凱傑里瓦爾在推文批評這是可恥事件，要求內政部及警方嚴厲查辦。

ये बेहद शर्मनाक है। अपराधियों की इतनी हिम्मत हो कैसे गई? केंद्रीय गृहमंत्री जी और उपराज्यपाल जी से मैं आग्रह करता हूँ कि पुलिस को सख़्त एक्शन लेने के निर्देश दें, क़ानून व्यवस्था पर ध्यान दें। दिल्लीवासी इस तरह के जघन्य अपराध और अपराधियों को किसी भी क़ीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। https://t.co/aAinx2Sbti — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 27, 2022

印度時報（Times of India）27日引述來自調查人員的消息稱，這名受害女子已婚，並育有一名小孩，一名住在她家附近的男子向她多次示愛，她全數拒絕，在數天前，這名男子自殺，男子家屬非常憤怒，主張女子應該為他的死負責。

德里婦女事務委員會（Delhi Commission for Women）主席馬利瓦爾（Swati Maliwal）發表聲明，形容事件是首都內最不幸的事件，她指該名女子遭受輪姦，施暴者是一些經營非法酒類業務的人，馬利瓦爾稱「她被迫掛着『鞋環』，她的臉被塗黑，她要遊街，這是最不幸的事件，我向德里警方寫信要求為她與她家人提供保安，好讓他們能夠對被告採取有力行動。」

報道指，案中共有11人被指控涉案，至今有9人被捕，包括7名來自同一家庭的婦女。目前女子在醫院接受治療，情況穩定。警方正在查清事實及核查指控。