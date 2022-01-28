追求者自殺後　印度已婚女子疑遭性侵兼遊街羞辱　高官下令嚴查

撰文：洪怡霖
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印媒1月27日報道，印度首都新德里（New Delhi）沙赫德拉區（Shahdara）26日發生一名女子被迫遊街的事件，據傳已婚的她曾拒絕一名男子追求，在該名男子自殺後，有人向她報復，她疑曾遭輪流侵犯、撕扯衣服、剪頭髮和塗黑臉部。印度高官下令撤查事件，警方拘捕9人。

新德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）27日在Twitter轉載一名女子遭強迫遊街的影片，片內女子身上掛着拖鞋，又有人打女子的頭部。凱傑里瓦爾在推文批評這是可恥事件，要求內政部及警方嚴厲查辦。

印度時報（Times of India）27日引述來自調查人員的消息稱，這名受害女子已婚，並育有一名小孩，一名住在她家附近的男子向她多次示愛，她全數拒絕，在數天前，這名男子自殺，男子家屬非常憤怒，主張女子應該為他的死負責。

德里婦女事務委員會（Delhi Commission for Women）主席馬利瓦爾（Swati Maliwal）發表聲明，形容事件是首都內最不幸的事件，她指該名女子遭受輪姦，施暴者是一些經營非法酒類業務的人，馬利瓦爾稱「她被迫掛着『鞋環』，她的臉被塗黑，她要遊街，這是最不幸的事件，我向德里警方寫信要求為她與她家人提供保安，好讓他們能夠對被告採取有力行動。」

報道指，案中共有11人被指控涉案，至今有9人被捕，包括7名來自同一家庭的婦女。目前女子在醫院接受治療，情況穩定。警方正在查清事實及核查指控。

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