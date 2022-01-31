烏克蘭局勢｜英美本週宣布制裁方案　北約重申不會直接派部隊參戰

俄烏局勢持續緊張，英國預料在本週公布向俄羅斯實施更廣泛的經濟制裁方案，美國兩黨亦就制裁俄羅斯接近達成共識，部分制裁更可能在俄羅斯決定入侵烏克蘭前就實施。



美國參議院外交關係委員會民主黨主席梅嫩德斯（Bob Menendez）及共和黨高級成員里施（James Risch）在1月30日表示，兩黨最快在本週就能制訂法案。

法案將針對俄羅斯官員和金融機構，還將授權對俄羅斯提供安全訊息系統的公司實施制裁，包括用於銀行通訊的國際系統SWIFT。法案還將包括額外的安全援助，以協助烏克蘭防禦來自俄羅斯的虛假訊息。

圖為2021年9月，參議院外交關係委員會民主黨主席梅嫩德斯在一次參院會議上發言。（Getty）

另一方面，英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）同日表示，英國本週將公布範圍更加廣泛的經濟制裁方案，與俄羅斯政府或克里姆林宮有關的公司，都可能成為目標。

卓慧思表示，政府將引入新法，針對與克里姆林宮直接相關的人士。新法規能打擊更多與俄羅斯政府有關的目標人士，能源公司及金融機構，讓他們難以逃脫制裁，包括總統普京（Vladimir Putin）身旁邊的「寡頭」。

對於俄烏邊境的緊張局勢，卓慧思表示英國正向烏克蘭提供武器，亦會向北約盟國提供支援，但她表示英軍不會直接在衝突中參戰。

圖為1月25日，英國偷敦，外交大臣卓慧思正離開首相府。（Getty）

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在同日表示北約的重點任務是向烏克蘭提供支持，作為北約強而有力和高度重視的夥伴。但因烏克蘭並非北約成員國，北約無計劃派遣作戰部隊直接前往烏克蘭。