美國運動員盛讚北京冬奧防疫：核酸檢測讓我們有安全感

北京冬奧會開幕在即，各國運動員相繼入住冬奧村。其中，美國冰壺運動員克里斯托弗（christopher plys）點贊北京冬奧防疫稱，「核酸檢測讓我們有安全感」。



據了解，北京冬奧村運行期間，所有入住人員每天都要進行核酸檢測，克里斯托弗1月30日在Twitter上傳了他做檢測的照片，並配文：「美好的晨間例行核酸檢測。（鼻咽拭子）雖然不是特別有趣，但很高興做這些檢測，因為這讓我們在冬奧村和比賽期間有安全感。」

美國冰壺運動員克里斯托弗核酸檢測畫面。（Twitter@christopher plys）

值得一提的是，美聯社此前報道，美國奧運代表團首席醫生上個月表示，前往北京參加冬奧會的200多名美國運動員全部完成了新冠疫苗接種，沒有一個人要求醫療豁免。

克里斯托弗1月29日凌晨抵達冬奧村，休息之後就和隊友開啟「探索」之旅。他29日在推特發布了一段影片，片中克里斯托弗和隊友走進冬奧村的遊戲室，與工作人員熱情地打招呼。

當看到遊戲室內完備的設施後，克里斯托弗不禁感嘆「我的天哪，哇！」隨後他在工作人員指引下進入體驗，還不忘招呼同伴一起參觀。

讓克里斯托弗驚歎的不止是遊戲室，還有冬奧村商場的中國文化展覽。他在Twitter寫道：「他們（主辦方）在冬奧村和商場中為我們營造的體驗真是太棒了。」

同樣對冬奧村設施讚不絕口的還有美國雪橇運動員布里徹（Summer Britcher），她一到住所，就迫不及待地拍下視頻，向粉絲介紹起讓她「難以置信」的牀。