冠狀病毒20年三次爆疫　未來能否「一針搞掂」？│TECH

Omicron變種病毒在全球快速擴散，引發香港第五波疫情，推高疫苗接種率及接種加強劑成為抗疫關鍵。不過，新冠病毒變種之快，恐怕就算快速更新疫苗配方都追不上變種速度。全球各地有科學家團隊正把研究方向指向「泛冠狀病毒疫苗」（pan-coronavirus vaccine）：一款能對抗各種冠狀病毒及潛在變種的「萬用」疫苗。



現時，美國兩家主力生產新冠疫苗的藥廠輝端及莫德納，都正為Omicron制定新配方疫苗，預計最快三月才知新疫苗是否有效對抗Omicron。新冠病毒變種速度快，全球難以針對特定變種研發疫苗，像世界衛生組織（WHO）及美國食品及藥品管理局（FDA）均表示或毋須研製Omicron專用疫苗，但認為全球公共衛生機構需要一同協商，到底應怎樣製造下一階段的新冠疫苗。

新冠疫苗如果以後每半年都要接種加強劑，恐怕大人小孩都感到怕怕。（AP）

由於現有新冠疫苗對於Omicron的針對性已大幅削弱，研發萬用疫苗的需要就變得更加迫切。不少疫苗科學家正研究開發「泛冠狀疫苗」，能夠有效應對所有新冠變種，包括還未出現的變種。由福奇（Anthony Fauci）等三位美國國家衛生研究院（NIH）學者上月於英國《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）發表觀點文章，「我們必須優先研發萬用疫苗，就如近年我們致力開發通用流感針（universal influenza vaccines）的情況一樣。」

現時疫苗設計主要是模仿病毒表面的棘蛋白（spike protein），棘蛋白部分對於免疫系統而言易於識別，從而使免疫系統產生較大反應。不過，病毒棘蛋白往往也是最快產生突變的部分，產生免疫逃逸機制，突破疫苗的保護力。

那麼，所謂的泛冠狀疫苗具體又是怎樣製造出來？

科學家目前採取的有兩大主要方法。第一個就是把多種抗原混合在同一劑疫苗之中。華盛頓大學醫學院微生物學教授Deborah Fuller表示：「這等於從多種不同的冠狀病毒，找出越多的棘突蛋白，並以這些棘突蛋白裝飾成一個類似病毒的納米粒子蛋白。」這樣，疫苗就可讓人體免疫系統嘗到一系列不同的棘突蛋白，免疫系列便可學習、自行填補來對抗不同的新冠變種。情況就如一張打了格仔的照片，我們也可能憑着一些特徵去嘗試辨認相中人。

新興冠狀病毒表面的刺突蛋白的3D列印。刺突蛋白覆蓋在病毒的表面，使病毒能夠進入並感染人類細胞。(美國國家衛生院)

Fuller補充，只有有限的突變真正能完全逃過免疫系統，而只要萬用疫苗擁有足夠的棘突蛋白碎片，便有力完全覆蓋潛在的變種。科學家亦可利用電腦模擬出可能的變種，找出最可能出現的變種結構。

第二個策略是，針對病毒中不會變種的部分來研發疫苗。病毒裏的「保守區域」（conserved regions）通常對病毒有關鍵作用，如果這些保守區域突變，病毒功能也會喪失。因此，疫苗理論上對任何冠狀病毒都會有效，包括新冠病毒現有或未出現的變種，甚至是冠狀病毒所屬科（family）。

然而，以這種原理製成的疫苗，所產的並非中和抗體，無法阻截病毒感染人體細胞，但能促使免疫系統產生其他反應：包括負責生產抗體的B細胞及負責殺死病毒的T細胞。Fuller指出，針對「保守區域」的萬用疫苗能使危險的新冠病毒，變成只會構成輕症的病毒。「它（疫苗）能在人群間某程度上構成免疫力，不管任何冠狀病毒出現，其毒性都不再足以構成一場大流行。」

不過，如此理想的「萬用疫苗」不論在研發還是臨床測試的階段仍是困難重重。事實上，全球科學家對於研發萬用流感疫苗已有多年，並無重大突破。該類疫苗研發成本一向高昂，而且有效力能持續多久？能針對幾多種冠狀病毒及變種？是否適合全人類接種？這些問題仍有待回答。

其中一個原因是呼吸道傳染的病毒，往往是較難對付的。因為它們通常只感染人體呼吸道面層細胞——呼吸上皮（epithelium），足以構成咳嗽、打噴嚏等疾病及傳播給其他人，卻避過跟免疫系統正面交鋒。這也解釋了為何常見的疫情或大流行，多數是呼吸道傳染病毒。

但是，在過去短短20年間，全球已三度爆發嚴峻的冠狀病毒疫情：先是SARS，然後是2012年的中東呼吸綜合症（MERS），再到Covid-19。而眼前世紀大流行，無不讓科學界正視泛冠狀病毒疫苗或萬用流感疫苗之需要，加緊展開相關研究，資金也開始由四方八面而來。

去年9月，美國國家衛生研究院宣布撥款3,630萬美元，給予哈佛大學、杜克大學及威斯康星大學研究泛冠狀病毒疫苗的研究團隊。在眾多研發萬用疫苗的機構之中，有的已見眉目，美國沃爾特裡德陸軍研究所（Walter Reed Army Institute of Research）研發的一款疫苗顯示對多種冠狀病毒有效，是全球首款投入第一階段人體臨床測試的。

美國沃爾特裡德陸軍研究所（Walter Reed Army Institute of Research）研發的一款泛冠。（AP）

另一項備受關注的研究來自新加坡。杜克-新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）新興傳染病計劃資深研究員Wang Linfa，讓八名2003年SARS康復者接種輝瑞新冠疫苗，發現他們所產生的抗體能夠抵禦Covid-19變異病毒株，以及其他多種動物冠狀病毒株，這顯示廣效型的冠狀病毒疫苗絕對有機會成真。相關研究於去年8月在《新英格蘭醫學期刊》刊登，而Wang Linfa的團隊亦正研究泛冠狀病毒疫苗。

儘管泛冠狀病毒疫苗難以趕及在今次Covid-19大流行之中面世，但在未來必然會有下一次冠狀病毒疫情出現，研發廣效疫苗的重要性在於讓人類「跑在病毒前面」，未來當有新病毒出現時，或許我們已擁有有效的疫苗。