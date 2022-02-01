日本眾議院通過涉香港新疆決議　中國外交部：嚴重政治挑釁

日本國會眾議院2月1日通過一項關於中國的決議草案。這份決議提到包括新疆和香港在內議題。中國外交部同日回應稱，日本部份政客置中日關係大局、國與國相處之道於不顧，強行拼湊所謂決議，是對中國人民的嚴重政治挑釁，中方已向日方提出嚴正交涉。



《讀賣新聞》1日報道，決議並未直接提到中國二字，但指新疆、西藏、蒙古和香港等地區有嚴重人權問題。

決議提到，這是國際社會關心的問題，不只是一個國家的內政。

日本國會眾議院議員松原仁2月1日在Twitter表示，眾議院通過一項關於中國的決議。（Twitter@matsubarajin731）

中國外交部發言人趙立堅1日回應稱，日本國會眾議院通過的所謂人權決議罔顧事實真相，惡意詆毀中國人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，性質極其惡劣。

他稱，所謂人權事務純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，不容任何外部勢力置喙。他批評稱，日本當年發動對外侵略戰爭犯下罄竹難書罪行，自身在人權問題上劣跡斑斑，完全沒有資格對他國人權狀況指手畫腳，日本部份政客置中日關係大局、國與國相處之道於不顧，強行拼湊所謂決議，是對中國人民的嚴重政治挑釁。

他又指，中國政府和人民捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，中國外交部負責人已向日方提出嚴正交涉，中方保留採取進一步措施的權利。