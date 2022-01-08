日澳領袖就台灣香港新疆發聲　中國駐澳洲大使館：挑動對抗

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及日本首相岸田文雄發聯合聲明稱關注中國威脅打壓台灣、香港和新疆維吾爾族等問題後，中國駐澳洲大使館1月7日提出抗議，認為是挑動對抗。



中國駐澳洲大使館網站7日發聲明稱，澳日領導人聯合聲明罔顧事實、顛倒黑白，對中國進行無端指責，並在涉疆、涉港和涉台等問題上粗暴干涉中國內政，中方強烈不滿並堅決反對。

中國駐澳洲大使館發言人批評莫里森和岸田文雄挑動對抗，製造分裂，搞封閉排他的小圈子，敦促澳、日兩國認清世界大勢，客觀看待中國發展，否則只會是搬起石頭砸自己的腳。

中國駐日本大使館6日也批評日澳領導人的會晤和聯合聲明。

日本首相岸田文雄1月6日在東京的的日本首相官邸和澳洲總理莫里森視像會晤。（AP）

岸田文雄和莫里森6日以視像形式會談並簽署關於日本自衛隊和澳軍聯合訓練在內的《互惠准入協定》（Reciprocal Access Agreement，RAA）。兩人會後發表的聯合聲明提及中國。

美日2+2安全諮商委員會（U.S.-Japan Security Consultative Committee）會議也提及中國，中國外交部發言人汪文斌7日表示，日澳和美日有關會談對中國內部事務指手畫腳，中方對3國粗暴干涉中國內政、編造虛假資訊抹黑中國、破壞地區國家團結互信的行徑表示強烈不滿和堅決反對並已向有關國家提出嚴正交涉。