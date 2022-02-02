曼聯球員格連活特涉性侵及威脅殺人罪　遭警方延長扣留調查

英超球會曼聯20歲前鋒格連活特（Mason Greenwood）涉嫌強姦及毆打女友事件，英國警方2月1日以懷疑性侵及威脅殺人罪，進一步扣留對方調查。



英國大曼徹斯特警方（Greater Manchester Police）1日發表聲明，稱根據網上流傳的圖片及片段顯示，一名女子報稱遭受身體暴力傷害，因此當局在1月30日下午以涉嫌強姦及襲擊罪扣留一名20多歲的男疑犯。

警方指裁判官批出許可，容許調查人員延長問話時間至2日，並從目前的調查中，再以涉嫌性侵及威脅殺人罪進一步拘捕疑犯。

有關片段最先在30日早上於Instagram流出，當中包括一段疑似是格連活特及事主的對話，惟這些內容其後被刪除。

格連活特在2019年首度為曼聯一隊上陣，至今出場129次，並於2020年成為英格蘭大國腳，惟他在賽後被指違反防疫規則，在酒店舉行性派對。

格連活特被捕後，曼聯下令即時禁止對方參與球隊訓練及比賽，並譴責任何類型的暴力；他的球鞋贊助商Nike亦宣布暫停合作關係，另外電子遊戲商EA Sports決定將他的名字從FIFA22中移除。