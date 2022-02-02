復必泰疫苗｜輝瑞向FDA申請為6個月至5歲以下幼童接種新冠疫苗

美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）2月1日表示，開始向美國食品及藥物管理局（FDA）提交正式申請，為6個月大至5歲以下幼兒接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，要求緊急使用授權。預計最快可望2月底獲得授權，為美國幼兒3月開始接種疫苗鋪路。



輝瑞表示，6個月大至5歲以下幼兒接種的劑量是成人劑量的十分之一，即3微克；2劑接種時間相距3週。

美國FDA指出，專家顧問組成的疫苗諮詢委員會預定2月15日開會，討論授權問題。倘獲批准，這將是全球第一款供予6個月大幼嬰至5歲兒接種的疫苗。

輝瑞2021年12月曾公布，接種兩劑疫苗為部分年齡組別幼兒提供的保護力不足，2劑接種在6個月大至2歲兒童身上確有保護性免疫效果，但未在2至4歲幼童體內引發與青少年和成人相當程度的免疫反應，監管機構遂鼓勵輝瑞研究第3劑疫苗。

輝瑞正在新一輪試驗中引進第3劑疫苗，預計數據會在3月下旬發布。若有關研究數據獲得支持，FDA可能會在之後批准幼兒注射第3劑，料至少可在接種第2劑的兩個月後注射第3劑疫苗。