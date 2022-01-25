新冠肺炎｜輝瑞「Omicron專屬疫苗」進行臨床試驗

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）正研發針對新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）的新冠疫苗。他們1月25日宣布，已展開臨床試驗，測試新疫苗的效力。



輝瑞和BioNTech稱，多達1,420名年齡介乎18至55歲的健康人士會參加臨床試驗。

新冠疫苗：圖為1月24日，巴基斯坦卡拉奇一名醫護人員為學生接種新冠疫苗。（AP）

參加者會分成3組：第一組的人在參加試驗前90至180天已接種兩劑原版的輝瑞疫苗，他們將在試驗期間接種一至兩劑針對Omicron的疫苗 ; 第二組人在參加試驗前90至180天已接種3劑原版的輝瑞疫苗，他們將在試驗期間接種一劑原版的輝瑞疫苗，或一劑針對Omicron的疫苗 ; 第三組的人在參加試驗前沒接種疫苗，他們將在試驗期間接種3劑針對Omicron的疫苗。

輝瑞疫苗研發主管詹森（Kathrin Jansen）稱：「雖然目前的研究和實際數據顯示，疫苗加強劑持續提供高水平的保護，可預防接種者感染Omicron後病情嚴重或須住院，但我們意識到需做好準備，以防這種保護力隨着時間減弱，也需準備協助民眾在未來應對Omicron和新變異病毒株。」