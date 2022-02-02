特朗普團隊籌得1.22億美元　劍指2024年大選？

美國前總統特朗普（Donald Trump）團隊2月1日宣布已籌得1.22億美元。



美國有線新聞網絡（CNN）1日報道，根據拯救美國政治行動委員會（Save America PAC）發布的聲明，他們2021年下半年籌集超過5,100萬美元，如今累計有1.22億美元現金儲備。

特朗普：圖為美國前總統特朗普1月29日在德克薩斯州康羅出席集會。（AP）

特朗普的發言人布多維奇（Taylor Budowich）在聲明中稱：「特朗普已建立一個政治組織，繼續捕捉和定義共和黨的未來，」「毫無疑問，讓美國再次偉大（Make America Great Again，MAGA）浪潮會衝擊中期選舉並一路發揚光大至2024年。」

由特朗普領導的讓美國再次偉大政治行動委員會2021年10月改名為拯救美國政治行動委員會。而「讓美國再次偉大」是特朗普參與總統大選期間的競選口號。

報道稱，對前總統而言，這一儲備資金的金額是前所未有的，遠超共和黨全國委員會的現金儲備，這凸顯特朗普在離開白宮1年多後及中期選舉期間在共和黨的財務主導地位。