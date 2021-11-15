菲律賓家族政治峰迴路轉如電視劇　杜特爾特與女競選「彈出彈入」

正當外界以為菲律賓2022年的總統大選，會是現任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）與長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）一同競逐副總統寶座之際，杜特爾特確定出戰明年參議院選舉。



DZRH電台11月15日稱，當執政黨民主人民力量黨（PDP-Laban）的參議員克里斯托弗・吳（Christopher Bong Go）被問到杜特爾特是否會角逐參議員職位時，他回答「是的」。

杜特爾特15日提交競選資格材料。他當天委派律師前往國家選舉委員會，代他登記參選參議員。

菲律賓政府通訊辦公室主任安達納爾（Martin Andanar）在13日才說，杜特爾特會競選副總統，並在替補登記截止日期當天遞交參選文件。

杜特爾特：圖為10月8日，菲律賓總統杜特爾特陪同菲律賓民主人民力量黨的黨友，在馬尼拉報名參加2022年大選。（AP）

兩父女「移形換影」

現年76歲的杜特爾特「話選又唔選」的一系列操作，背景是菲律賓憲法規定，總統任期6年，不得連任。他想延續個人在政壇之影響力的話，須另闢蹊徑。

PDP-Laban於9月提名杜特爾特為副總統候選人，惟他10月初宣布放棄參選。杜特爾特稱由於大多數人認為他沒資格參選副總統及違憲，故順從國民意願，並決定退出政壇。

杜特爾特棄選後，外界一直注視在民調中領先其他候選人的薩拉會否「代父出征」，與杜特爾特的親信、參議員克里斯托弗・吳搭檔出戰。不過薩拉在領表死線前卻登記參加達沃市（Davao City）市長選舉，令外界大感意外。

PDP-Laban本來提名克里斯托弗・吳為總統候選人，但他拒絕。他13日也撤回副總統參選表格，替補成為另一政黨PDDS的總統參選人。

在菲律賓，10月1日到8日是下屆總統大選的登記日。根據該國法律，政黨提名的人選倘在11月15日前退選，其他人可替補參選。杜特爾特與長女在競選公職上數度「移形換影」也是過去約3個月內發生，情節儼如電視劇，令人霧裏看花。

圖為2019年10月22日，菲律賓總統杜特爾特與長女薩拉在日本東京，出席日皇德仁登基儀式。（Reuters）

世家把持政治 菲律賓人不滿

由於杜特爾2015年曾在參選登記截止後，替補成為PDP-Laban總統參選人，並於2016年當選總統，外界一度認為，薩拉也是採用這一套策略。結果是，她先是沒有代表PDP-Laban競選副總統、一度轉往競選連任達沃市（Davao City）市長，其後又加入基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD），代表它角逐副總統席位。

薩拉11月13日正式遞交參選文件，她將與已故獨裁者總統馬可斯（Ferdinand Marcos）之子小馬可斯（Ferdinand Marcos, Jr.）拍檔出選，薩拉擔當副手。兩人都是來自政治世家，引起不少民眾和團體反對，14日多地都有示威者上街，反對他們參選。

家族政治盛行於菲律賓政界，從地方到中央政府公職幾乎都由政治世家掌控。一些夫婦、父子、母子或兄弟姊妹，都會接連上任。例如被推翻的已故獨裁總統馬可斯，夫人艾美黛（Imelda Marcos）現時是國會議員；反對派領袖阿基諾（Benigno Aquino Jr.）死後，妻子科拉松（Corazon C. Aquino）代夫出戰並當選總統，兒子阿基諾三世（Benigno S. Aquino III）也曾任總統。

菲律賓2022年5月舉行全國和地方選舉，將選出新一屆總統、副總統、國會議員、地方行政長官及議員等。

現時菲律賓總統參選人已有小馬可斯、馬尼拉市長Francisco Domagoso、菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）和現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）等。