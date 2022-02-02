同志交友程式Grindr自行從中國程式商店撤下　公司：因一新法例

美媒1月31日稱，專為男同性戀者而設的社交平台Grindr已從中國多個程式商店撤下，包括美國蘋果公司（Apple Inc.）的中國地區程式商店（App Store）。這間公司解釋因中國近期實施《個人信息保護法》，可能會令公司增加負擔。



彭博社31日報道，不但蘋果，在包括騰訊和華為在內公司運營的某些中國Android（安卓）商店也已找不到Grindr，尚不清楚它是何時從中國的安卓商店下架的。

圖為Google Play影片截圖。（手機截圖）

Grindr回應稱：「就像很多其他美國企業，我們選擇從中國的應用商店下架我們的應用程式，因為中國近期實施《個人信息保護法》可能增加負擔。我們未來或會重新審視它。」

中國《個人信息保護法》自2021年11月起推行，新法明確不得過度收集個人資料，對人臉資料等敏感個人資料的處理亦有作出規制，並完善個人資料保護投訴、舉報工作機制等。

彭博社指，此法限制存儲在應用程式內的個人信息，並要求在中國和其他地區之間傳輸的數據，必須得到中國政府的批准。