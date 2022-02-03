英國再有3保守黨議員施壓　要求對約翰遜啟動不信任投票

英國首相約翰遜（Boris Johnson）爆出「派對門」醜聞，涉嫌違反防疫限聚令，在封城期間參與派對。保守黨再有3名國會議員2月2日要求啟動不信任動議，約翰遜下台壓力日增。



英國廣播公司（BBC）2月2日報道，保守黨資深後座議員埃爾伍德（Tobias Ellwood）已經致函保守黨黨團「1922委員會」，要求對約翰遜發動不信任投票。

另外2名保守黨議員、在保守黨任職議員時間最長之一的斯特里特爵士（Sir Gary Streeter）和後座議員曼納爾（Anthony Mangnall）也跟隨埃爾伍德做法，去信要求啟動不信任投票。

BBC估計，現時約有17名保守黨議員支持啟動上述程序，當中只有9人曾公開確認他們已經採取有關行動。

迄今僅10多名保守黨議員公開呼籲約翰遜下台。他們當中有人私下聲稱已經致函要求展開不信任投票。惟根據保守黨的規定，啟動對首相的不信任動議，必須要獲得54名議員致函保守黨黨團「1922委員會」。