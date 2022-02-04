新冠肺炎︱全球多地研發噴鼻式疫苗　為何美媒指它或是更佳加強劑

美媒2月2日指，全球各地多間廠商正在研發噴鼻式新冠肺炎（COVID-19）疫苗，文章稱，使用噴鼻式疫苗作為加強劑，或比接種注射式疫苗作為加強劑更好。



《紐約時報》2月2日稱，全球有至少10多款正在研發中的噴鼻式疫苗，部份已進入第3期臨床測試，其中印度巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）或將是第一間正式推出噴鼻式新冠疫苗的公司。

文章指，新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）疫情明確地顯示，即使民眾已接種3劑注射式新冠疫苗，疫苗能防止病情變嚴重，但它們或未能防止民眾感染新冠病毒，注射式新冠疫苗在接種者的血液中製造抗體，只有相對較少的抗體能進入鼻腔，即病毒的入口。

新冠疫苗：圖為2022年1月24日，巴基斯坦卡拉奇一名醫護人員準備為學生接種新冠疫苗。（AP）

文章提及，噴鼻式疫苗能為鼻子、嘴巴、喉嚨的黏膜表面「塗」上長效抗體，或能更有效預防感染新冠病毒，以及病毒傳播。美國耶魯大學（Yale University）研究團隊1月26日發表的研究報告亦提供證據，支持使用噴鼻式疫苗作為加強劑。

文章亦稱，在新冠肺炎確診個案急增時，為民眾提供噴鼻式疫苗或口服式疫苗，可能會比使用注射式疫苗更快完成接種目標。因醫護人員替民眾接種注射式疫苗前，需先具備相關技術、也需用更多時間來安排接種。而且比起注射式疫苗，包括兒童在內的很多人可能會更易接受噴鼻式疫苗，使用噴鼻式疫苗亦不會受注射針、針筒、以及其他物資的短缺影響。