美國連鎖自助餐店40食客為食牛扒大打出手　餐廳頓變擂台一片狼藉

美國連鎖自助餐餐廳Golden Corral菜式豐富，是許多美國人想飽餐一頓時的首選。近日Facebook卻出現一支熱門影片，有大批人馬在這家餐廳鬥毆、投擲椅子等物品，引發網友熱烈討論。點燃這起大戰的起因，竟是餐廳提供的牛扒。



事情發生在美國賓夕法尼亞州的Bensalem（本薩勒）。當地時間1月28日晚間，這間知名的連鎖自助餐餐廳，發生一起激烈的打鬥事件。影片中有許多人揮拳、吶喊、尖叫、甚至投擲嬰兒椅。根據警方調查，總共有超過40人參與這場大亂鬥。

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該公司的前員工Dylan Becker表示，當時有兩組客人在排隊等候拿取牛扒，結果有人插隊，還慢條斯理地挑選桌上的牛肉，接着，有人大概說了什麼，讓其中一組客人感到不高興，後來就引發這場鬥毆事件。Becker 的朋友也補充，牛扒當時剛好被拿光，大概成了引發這起事件的導火線。在影片中也可以聽到有人大喊「我只是想拿一點牛扒而已」。

這間餐廳的擁有者JK Hospitality LLC也承認餐廳發生了鬥毆事件，但幸好沒有人受傷。目前已委託警方進行調查。本薩勒鎮警局則透過電子郵件對媒體透露，當警方趕到現場時，大部分的民眾已經離開，警方目前正在調查這起打鬥事件的原因和參與者的身分。

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